【逃犯條例】人權民主法兩院下周審　黃之鋒：制裁方向或轉至警暴

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）早前舉行聽證會，討論香港的動盪局勢及美國政策，香港眾志秘書長黃之鋒亦有出席。仍身在美國的黃之鋒今早（20日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》電話訪問時表示，隨著逃犯條例修訂風波最新發展，包括林鄭宣布修例撤回，《香港人權和民主法案》的內容細節或有調整，包括可能在制裁方向上，轉為針對警察暴力及DQ選舉候選人，制裁有關人士，制裁手段包括限制出入境和凍結海外資產。 他又透露，10個小時前與參議院外交事務委員會主席及少數黨最資深議員交流，參眾兩院將於下星期將《香港人權和民主法案》納入議程，他表示，希望今年內法案能夠完成立法程序。

黃之鋒透露，10個小時前與參議院外交事務委員會主席及少數黨最資深議員交流，參眾兩院將於下星期將 《香港人權和民主法案》納入議程，他表示，希望今年內法案能夠完成立法程序。（資料圖片/盧翊銘攝）

黃之鋒表示，《香港人權民主法案》通過後，可對受制裁人士凍結資產及採取其他制裁措施。而隨著《逃犯條例》修訂完全撤回，參眾兩院議員在細則上，需要與黨領導及幕僚討論調整當中細節，包括將針對推動修例官員的內容，調整為針對警察濫用暴力和取消選舉候選人和議員資格等。

他指，法案通過後，美國視香港為獨立關稅區地位的政策，將採取「一年一檢」，「每年國務卿都要宣布是否仍視香港為獨立關稅區」。

他指出，下個星期參議院和眾議院會將法案納入議程，先在分別所屬的委員會討論，再由大會通過，其後由總統簽署生效，他表示，希望今年完成立法程序。

他指，是時候讓香港政府、商界意識到，施政要顧及國際聲音，「不能掩耳盜鈴」。他認為，是許多香港人一同付出犧牲，才讓法案有通過的可能性。