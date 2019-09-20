前全國人大常委曾憲梓梅州逝世　享年85歲　蔡素玉：人大收到通知

有港區人大代表今天（20日）收到通知，前全國人大常委、金利來集團創辦人曾憲梓今午於家鄉梅州逝世，享年85歲。

港區人大代表蔡素玉表示，人大代表下午收到曾憲梓離世的通知。她對曾憲梓離世感可惜，雖然她與曾並非同屆擔任人大，但她讚揚曾憲梓非常愛國和「好好人」，亦非常「疏爽」，例如人大過往到內地一些較窮困的地區考察，曾憲梓亦會捐錢協助建設。

曾憲梓於1994年至2008年任港區全國人大代表及全國人大常委，回歸前曾任港事顧問和香港特別行政區籌備委員會委員。

去年四月，金利來集團公布，創辦人曾憲梓，因健康原因辭任公司主席和執行董事職務。曾憲梓的兒子兼現任副主席曾智明接任為主席。

70年代白手興家 有「領呔大王」之稱

曾憲梓1934年於廣東梅縣一個農民家庭出生，1968來港，70年代以縫製領帶起家，創立品牌「金利來」，故有「領呔大王」之稱。

曾憲梓亦為愛國商人，自1991年起，出任全國人大代表，其後連續三屆獲選為全國人大常委，直至2007年因健康問題辭去人大常委一職。內地於1993年把3388號小行星命名為「曾憲梓星」，以表揚其愛國情懷。

在香港回歸前，曾憲梓任港事顧問和香港特別行政區籌備委員會委員；97年回歸後，曾憲梓獲頒授大紫荊勳章，成為香港特區政府第一批12名大紫荊勳章得主之一。

兩度換腎續命

曾憲梓晚年健康欠佳，曾患上腎衰竭，1998年在中國中山大學附屬第一醫院進行換腎手術，第一次移植排斥強烈，胡錦濤等中央領導人遂要求廣東省全力以赴，曾憲梓終於第二次換腎成功。

