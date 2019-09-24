【區議會選舉2019】2047香港監察積極研戰三區　錢志健再撼楊哲安

曾於2015區議會選舉出選山頂，跑馬地，沙田雲城三區的傘後組織「2047香港監察」，今日(23日)宣布積極考慮於今屆區議會選舉再次派員出戰上述三區，其中錢志健或捲土重來再戰當區現任自由黨區議員楊哲安。

2047 香港監察積極考慮派出三位成員出戰山頂，跑馬地，沙田雲城選區，三位成員包括張德榮(左)，錢志健(中)及陳詠霞(右)。(劉錦華攝)

2047香港監察召集人，現為對沖基金經理的錢志健表示，將積極考慮參選中西區山頂選區，挑戰當區現任的自由黨區議員楊哲安。他稱組織於4年後再次挑戰此三區，是希望製造最大協同效應，令民主派取得更多議席。錢楊兩人曾於2017 區議會補選中競遂山頂區議員一職，當時楊哲安以1378票大勝僅得394票的錢志健。

另外兩名積極考慮參選的成員，分別是曾就政府圍封公民廣場提出司法覆核，並獲高等法院判勝訴的退休攝影記者張德榮，以及胞兄是《逆流大叔》導演陳詠燊的陳詠霞。惟兩人積極考慮參選的選區，均有民主派人士有意競逐，即可能會「撞區」。

張德榮擬參選的沙田雲城選區，新同盟成員張慶樺稱已經在兩年前開始地區工作；至於陳詠霞擬參選的跑馬地選區，則有前灣仔起步成員張嘉莉同樣考慮出選。

2047香港監察三名積極考慮參選人士昨晚向義工團隊介紹個人理念。