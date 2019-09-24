被指鉛水事件中「難辭其咎」　房屋署長應耀康將退休　唐智強接任

政府今日（24日）公布最新高官任命，「鉛水風波」涉事官員、房屋署署長應耀康將展開退休前休假，環境保護署署長唐智強下月21日接任。 應耀康曾因「鉛水風波」被立法會政府帳目委員會點名狠批「未有盡職、難辭其咎」，惟今年獲頒授金紫荊星章，政府讚揚他「一直秉持誠信，克盡厥職」；公務員事務局局長羅智光今日亦讚揚應耀康一直盡忠職守，出任房屋署署長期間，「帶領房屋署處理不少複雜而敏感的問題」。

2015年爆發「鉛水風波」，當時多條公共屋邨被揭食水含鉛量超標。（資料圖片／陳惠嫻攝）

應耀康是2015年「鉛水風波」的高官之一，當時多條公共屋邨被揭食水含鉛量超標。事件爆發之初，應耀康被問及承建商名稱時，竟以「怕讀錯」為由拒絕透露，其後再企圖解畫是「記性唔好」，被指有刻意隱瞞之嫌，引起社會譁然，最終要即晚發新聞稿致歉。

應耀康退休在即，公務員事務局局長羅智光今日在新聞稿，讚揚應耀康過去36年一直盡忠職守，對工作熱誠投入，「他在出任運輸及房屋局常任秘書長(房屋)／房屋署署長期間，帶領房屋署處理不少複雜而敏感的問題」。羅智光又指，應耀康竭誠效力，確保部門發展、興建等多項重要職能得以履行，運作暢順。

至於接任的唐智強，政府介紹他1987年7月加入政務職系後，於2018年4月晉升為首長級甲一級政務官。他曾在多個決策局及部門服務，包括運輸署、前工商科、前政務總署、香港駐華盛頓經濟貿易辦事處、前新機場工程統籌署、香港駐多倫多經濟貿易辦事處、前環境食物局、食物環境衞生署及民政事務局。他於2008年10月至2014年2月出任香港駐美國總經濟貿易專員，於2014年3月至2016年9月出任勞工處處長，並於2016年9月至2019年5月出任環境局常任秘書長／環境保護署署長。

政府亦公布其他高官調動，包括現任社會福利署署長葉文娟將於下月21日出任保安局常任秘書長，接替將展開退休前休假的黎陳芷娟，前香港郵政署長梁松泰將於下月9日出任社會福利署署長，以及現任勞工及福利局副秘書長（福利）戴淑嬈將於11月11日出任政府產業署署長。