【逃犯條例】林鄭首場社區對話前《紐約時報》撰文︰香港還有未來

特首林鄭月娥趁今晚（26日）聯同高官出席灣仔伊利沙伯體育館舉行首場「社區對話」前，於《紐約時報》發署名文章，題為「是的，香港還有未來」。林鄭強調「我正在聆聽」，又指對話可以戰勝衝突、可以回復平靜，可以在社區內重建信任。

林鄭於《紐約時報》撰文。(張浩維攝)

林鄭甫開首便指，過去17個星期的社會運動，社會各界、示威者反覆提出「香港還有未來嗎？」林鄭指，思考香港的未來，近日佔據了她大部份時間，惟社會深處的傷口已被撕開， 需要時間來治愈，調社區對話和施政報告都是和解的一部分。

她指出，自二戰結束以來，香港逢十年均面臨重大挑戰，但都一一克服，足證香港人機靈、足智多謀，共同盼望美好未來。

今夏的時局動盪是其中一次變革過程，林鄭指她拒絕使用暴力以取得任何政治、經濟或社會成果，強調暴力不是普遍港人的價值觀或行為，部分激進騷亂分子的行為，不能疏導香港當前困境。

她表示，幾個月以來，全球都看到香港人行使其言論自由和示威自由，惟近日集會模式開始轉變，出現暴力對抗、蓄意破壞和縱火的行為，警察須謹慎地於市民示威抗議的權利和暴力破壞公眾秩序的風險之間作出權衡。

法治是香港基石，林鄭呼籲示威者停止暴力、破壞行徑。

↓↓↓ 9月22日部份示威情況 ↓↓↓

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林鄭又指，近日新聞、信息自由再次成為關注熱點，部分原因是傳媒「海嘯式」報道近日之遊行示威、民生、政治議題，以及以正面、公正的態度報道香港的情況。香港作為國際金融中心、自己開放經濟體系，政府明白市民應不受限制地獲取信息是重要一環。

反修例活動已影響香港的經濟發展，加上中美貿易緊張局關係，香港有可能出現經濟衰退。

