的士保費9個月內加價五成　業界批雪上加霜　促保監會插手

的士保費首九個月飆升近五成，加上近月受反修例風波影響，乘客人數下跌令業界苦不堪言，數十名業界人士今（27日）到政府總部外請願，促請保監局介入解決保費不合理倍升、價格長期高昂的問題，不要漠視業界困難，有立法會議員接過信件，聯盟亦會到保監會遞交請願信。有24輛市區及新界的士停泊在添美道外，並在車窗貼上標語表達不滿。 的士業關注保險事宜聯盟召集人吳坤成指，保險公司加價前未曾與業界商討，只交代「蝕本」便一刀切加價，沒有探討餘地，批評保險公司轉嫁損失到業界，卻未曾與業界共渡時艱，形容保費增幅是「雪上加霜」。吳又指，保監會專員已應允，在回港後即召特別會議處理加幅問題。

24輛市區及新界的士停泊在添美道外，並在車窗貼上標語表達不滿。(陳欣彤攝)

聯盟召集人、的士車行車主協會永遠會長兼主席吳坤成表示，數月來港旅客及過夜客量減少，而晚上市民外出意欲微，「無人出嚟消費」，大大打擊的士業生計。是次保費加幅，加重司機車主的負擔，吳批評保險公司把他們營運蝕本的責任全推到業界身上，「攞我哋嚟開刀」。他指，保費佔的士營運成本超過四成，市道淡的時候加保費簡直是「雪上加霜」。他希望保監局能召開多方平台會議，由政府相關部門、保監局、保險公司及業界共同解決目前困局。對於會否把保費轉嫁到司機身上，他表示現時前線司機人手已經嚴重不足，「唔夠膽加車租」。

另一名的士車行負責人羅雪芬指出，保險公司今年內已陸續加價的士保費，先是八月份微調，到九月及十月分別向新單及續保單加價，但不論車輛有沒有NCB（無索償獎勵）均要加價數千至數萬元，幅度驚人。她指每一個車主都接受不到，「大家（業界）都挨緊」，但保險公司卻向他們「開刀」。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，現時有七十多家公司提供汽車保險，惟提供的士保險的公司「十隻手指數得曬」，有數間更佔市場大部分，批評龍頭公司加價時其他隨即加價，質疑合謀定價。羅促保監局介入，敦促保險公司增加透明度，或引入競爭。