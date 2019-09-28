【傘運5周年】美國會委員會發聲明　籲改革選舉制度　落實雙普選

今日(9月28日)是雨傘運動五周年，美國國會及行政當局中國委員會(Congressional-Executive Commission on China，CECC)發表聲明，促請港府改革香港的選舉制度，落實雙普選，加強香港的自治，恢復市民對港府的信任和信心。

美國會委員會就雨傘運動五周年發表聲明。(CECC網頁)

聲明由委員會共同主席、民主黨眾議員麥戈文（Jim McGovern）及民主黨眾議員麥戈文（Jim McGovern）發表。

聲明中指，「正值雨傘運動五周年，回顧過去五年，香港的自治、人權和自由不斷蠶食」，指港府取消立法會選舉候選人及議員資格；監禁民主派人士；推動國歌法，以及提出修訂《逃犯條例》草案。

聲明續稱，隨着香港反修例運動進入第17個星期，會繼續與港人站在一起，敦促港府盡快成立獨立調查委員會，調查警察行為。他們又呼籲美國政府調查有關香港示威者疑被羈押期間遭暴力對待的報告，以及發表聲明，堅決支持香港的人權和民主，以及會盡快推動《香港人權與民主法案》在美國國會通過。



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10月1日是中國70周年國慶，聲明中稱，中國及港府的領導人應把握機會改革香港的選舉制度，落實普選行政長官及立法會，加強香港的自治，恢復市民對港府的信任和信心。

