【區議會選舉2019】泛民紅磡灣初選741人投票　民主黨任國棟勝出

區議會選舉將於11月24日舉行，其中在紅磡灣選區，地區組織「紅土家」社區主任葉健榮和民主黨社區主任任國棟均積極考慮參選，經過民主動力的協調後，昨天（29日）為該選區舉行俗稱「初選」的民意調查，最終有741人參與投票，任國棟以491票擊敗取得247票葉健榮，勝出「初選」。

趙家賢（中）宣布，任國棟（左）以491票擊敗取得247票葉健榮（右），勝出初選。（民主動力圖片）

任國棟與葉健榮選情旗鼓相當，葉健榮是當區樓宇法團主席，任國棟則於民協時代擔任兩屆九龍城區議員。

投票站設於黃埔港鐵站A出口對出空地。投票開始前，民主動力召集人趙家賢、紅土家與民主黨的代表三方同時見證投票箱封箱。投票正式由早上10時開始，至晚上10時結束，經三方核實， 最終投票人數為741人。投票站隨即直接轉為點票站，趙家賢在獨立監票人暨執業律師丘律邦，以及雙方團隊的見證下開票及點票。

趙家賢在獨立監票人暨執業律師丘律邦，以及雙方團隊的見證下開票及進行點票。（民主動力圖片）

任國棟：感謝紅土家願以初選方式解決「撞區」

任國棟最終以491票擊敗取得247票葉健榮，勝出初選。趙家賢表示，任國棟於是次民意調查獲最多票數，將代表民主派在紅磡灣區服務，並獲民主派推薦，成為「民主動力 - 民主派區選聯盟」紅磡灣選區的正式代表。

任國棟表示，感謝紅土家願意以初選方式，處理「撞區」問題，認為這是其中一個展示民主派團結的方式。對於七百多人投票，他指投票人數與他預計差不多，又認為結果有參考作用。

直擊「初選」過程