【鍾逸傑逝世】特首造王愛押「冷馬」　曾撐CY連任　17年改挺葉劉

前布政司長鍾逸傑逝世，終年92歲，這名曾在港英殖民地政府位居重職的「香港通」，在回歸後仍然發揮政治影響力，包括在2012年及2017年兩次特首「跑馬仔」中，都有份扮演「造王者」角色。 而且，鍾逸傑似乎偏愛押注「冷馬」。例如2012年期間，當政商界高層多押注唐英年之際，他卻公開支持梁振英，更成為其參選顧問。在2015年梁振英部署連任時，鍾在接受本地媒體訪問時曾說過，除非有人提出更佳的民生政綱，否則梁振英會繼續留任，變相間接挺梁連任。但到2017年競選特首時，由於梁振英宣布放棄競逐連任，鍾亦改而支持新民黨主席葉劉淑儀參選，更大讚「無人比她（葉劉）更清楚香港發生了什麼事」。

2017年的特首選戰，鍾逸傑表明會支持新民黨主席葉劉淑儀參選，更大讚「無人比她（葉劉）更清楚香港發生了什麼事」。（資料圖片）

鍾逸傑在2012年特首選舉中大力支持梁振英出選，並為其站台助選，不過他對梁振英當選後的處事手法不表認同，他在2015年接受報章專訪時曾批評梁振英缺乏「讓人喜歡他的藝術」。不過，當時他還是傾向由梁振英連任特首，被問到是否支持梁振英連任，他這樣說：「我覺得要視乎未來兩年。假如有人拋出絕頂的政綱，獲得市民大眾的心，令大家都說『就是他/她了！』，除非有這樣的事，否則梁振英會繼續留任。」

當時特首跑馬仔是社會熱話，傳出的潛在名單包括曾俊華、梁錦松、葉劉淑儀、林鄭月娥。鍾逸傑看好哪一位？他說：「目前看來，還未有人能夠提出絕頂方案，去解決社會的深層次問題，包括貧富差距、人口老化、房屋問題，不過我相信房屋問題會在未來兩年得到解決。」

結果在2017年特首選戰中，鍾逸傑轉為支持葉劉淑儀。2016年12月9日 ，梁振英宣布由家庭理由，放棄競逐連任。鍾逸傑其後公開支持新民黨主席葉劉淑儀出戰，並在葉劉宣布參選聚會中讚揚「葉太是個認真的人（serious person）」，認為她過去有不少政績，「無人比她更清楚香港發生了什麼事」，相信她能處理現時社會問題。

葉劉淑儀在今年8月初曾到鍾逸傑家中探訪，提及他完成手術後精神欠佳、整個人消瘦、疲累，但強調對方仍然關心香港，問及香港的局勢。葉劉引述鍾逸傑問及事件是否已平靜，同時讚賞警員全力以赴處理事件。