【鍾逸傑逝世】掌新界民政出身　經霍英東引線成首訪新中國殖民官

前布政司長鍾逸傑在50年代已加入港英殖民地政府，以新界理民官為仕途起點，於官場聲名不俗，仕途順遂，先後擔任多個重要職位，曾致力興建沙田新市鎮，亦嘗試在地方試行代議政制，促使首屆區議會選舉誕生。 鍾逸傑與北京的友好關係可說始於1973年，當年他出任新界民政署署長，同年在香港足球總會主席霍英東穿針引線下，以足總副主席身份到訪中國，是中國成立後首名英屬香港政府官員到訪，奠定其回歸後晚年在政圈的走向。

鍾逸傑在1973年11月出任新界民政署署長，同年在香港足球總會主席霍英東穿針引線下，讓鍾逸傑以足總副主席身份到訪中國，是中國成立後首名英屬香港政府官員到訪。（資料圖片/李澤彤攝）

第一份工管制大米進口

英國出生的鍾逸傑，在50年代加入港英政府，1957年在港府主理物資供應，1959年起先後在荃灣、離島、元朗等新界地方出任理民官，與鄉紳、村民打交道。鍾逸傑接受傳媒訪問時曾表示，為了解居民的生活模式，他第一份工是管制大米進口，特意去西區接觸大米進口商；其後第二份工則接觸荃灣、元朗等地區的商人、村長、廠家，除了與他們合辦基金會外，亦不時與居民坐在看台觀賞足球比賽，作風親民。

直至1967年，他出任副新界民政署署長，隨後轉任首席助理輔政司，主管土地和地政事務。鍾逸傑自1973年11月出任新界民政署署長，同年經香港足球總會主席霍英東穿針引線，以足總副主席身份到訪中國，是中國成立後首名英屬香港政府官員到訪。

1974年鍾逸傑改任新界政務司，主理興建沙田新市鎮，1978年獲委為行政局議員，及後鍾逸傑獲調任政務司，統領全港地方行政，在地方試行代議政制，促使首屆區議會選舉誕生。

鍾逸傑（右）去年亦有出席前行政局首席非官守議員鍾士元的喪禮，當時需要在旁的前食物及衛生局局長高永文（左）攙扶。（資料圖片/林若勤攝）

1986年任署理港督 1988年成首屆醫管局主席

鍾逸傑在1985年6月獲港督尤德爵士委任布政司，其後前港督尤德在1986年出訪北京期間突病逝，鍾逸傑擔任署理港督一職，直至衛奕信來港接任港督。他在1987年退休，並於1987年至1992年出任房委會主席，1988年出任首屆醫管局主席。

鍾逸傑與妻子鍾紫燕在1951年結婚，兩人育有一子一女。鍾紫燕在1983年至1994年出任香港女童軍總監，及後2002年因癌病去世，終年77歲。