【10.1國慶】無不反對通知書　近百旗手金紫荊外遊行　防暴無干涉

國慶之日，多個港鐵站被封，商場落閘，但無損愛國市民慶祝國家生日。近百人接近中午來到金紫荊廣場，即場換上紅衣，高舉中國國旗，唱著「生日快樂」為祖國慶祝，期間連群結隊在金紫荊外兜圈。 翻查警方網站，今日並無團體申請在會展一帶遊行和集會。一排水馬之隔，有當值防暴警察在場，並無出動干涉有關活動。

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「持旗手」涵蓋男女老幼，上午11時揮動著國旗抵達金紫荊廣場外，他們展現燦爛笑容，心情興奮，抵埗後眾人皆穿上制服，有人更即場脫下上衣，更換服飾。國旗是國家的標誌，有關人士身上展現多枝大大小小旳五星國旗，亦有人戴上國旗頭箍、國旗貼紙，眼下都是紅色裝飾物，愛國味濃，但亦有不少人「擺烏龍」，把國旗倒轉舉起。

現場觀察，有關國慶活動分兩部分。首先是大合唱，由一名女士以普通話領唱3曲，包括國歌、《歌唱祖國》和生日歌，現場一片熱鬧。唱歌熱身後，近百人移師路面，一片紅海圍繞著馬路前進，又唱歌又叫口號。

今早因升旗禮保安問題，金紫荊廣場有大批警察駐守，而據資料顯示，該為數近百的「持旗手」的集會活動，事前並無獲發不反對通知書。水馬另一邊的防暴警察沒有阻止有關活動，有人更駐足欣賞。

遊行完畢，金紫荊解封，「持旗手」開門進入，在金紫荊下繞場一周，期間防暴警察在旁觀摩。