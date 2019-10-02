【何傳耀學生中槍】梁振英FB連發7帖「跟進」　促革除學生學籍

昨日（1日）國慶日全港多區爆發嚴重警民衝突，其中荃灣何傳耀紀念中學一名中五學生於示威活動中槍，手術後情況轉穩定。 全國政協副主席、前行政長官梁振英今日(2日)截至傍晚五時，在其facebook連發7帖「跟進」，不但批評教協為「政治組織」，又指「昨晚被槍傷的是一名暴徒，不是路過的學生，不是坐在課室被流彈所傷的學生」，再帖文及發信，要求該校校長開除中槍學生學籍。

梁振英FB一日內連發6帖「跟進」中五生中槍事件。(資料圖片/余俊亮攝)

梁振英今早第一個有關中槍中五生的帖文，逐點反駁教協昨晚在facebook發出的聲明，指學生當時「在參與暴動，襲擊警察，是嚴重罪行，慰問什麼？」，又質問教協「這學生的行為合法嗎？正確嗎？」

他又指責教協在未知道「全面詳情」，「憑什麼跳出來『強烈譴責』警方？」又形容教協為「政治組織」，而非「教師組織」，反問「有這樣的教協，香港怎樣教學生？」

隨後，梁振英又再帖文，今次的對象是何傳耀紀念中學的校長和師生，指「昨晚被槍傷的是一名暴徒，不是路過的學生，不是坐在課室被流彈所傷的學生」，著全港青少年「引以為誡」，又指教育界為了保護孩子，「不能『中立』，不應含糊，否則是害人子弟，不負責任」。

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一小時後，再帖文點名問何傳耀中學校長，「如果貴校學生昨晚全副裝備在街頭「與其他暴徒圍毆警察，但沒有被槍傷，貴校知道後會否記過，會否開除學籍？」

梁振英其後再接連發帖，指反修例運動已經徹底變質，「成為盲目的暴亂，和理非或勇武的幕後大台已經不能控制事態發展」，又指「没有一個政治人物（由黎智英算起）的子女參加這場運動，一個都沒有」，籲學生「不要再被野心家利用」；又帖上一封，發給何傳耀中學校長的信件，要求學校革除中槍學生學籍等。

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最後，對於有報道指，校方承諾不會處分及保留中槍學生學位。梁振英坦言，「我希望不是學校的真實立場」。