【區議會選舉2019】建制20多區交棒　梁志祥、邵家輝退下火線

反修例風波依然持續，另一邊廂區議會換屆選舉亦逐漸臨近，提名期將於明日（4日）開始。按現時社會氣氛，預料對建制派選情不利，不過根據《香港01》統計，今屆選舉建制派將有20多名區議員退下火線。當中建制最大黨民建聯將有16名區議員不尋求連任，當中包括身兼立法會議員的梁志祥。 此外，經民聯梁美芬、自由黨邵家輝兩名立法會兼區議員亦預料會交棒予黨友。除早前已宣布不競逐連任的工聯會王國興外，另一資深建制議員蔡素玉亦盛傳會退下火線。

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上屆區選﹙2015年﹚431個民選議席中，建制派取得過半數的299席。綜合公開資料及區議員在社交媒體上公佈的資訊，初步統計，有29名現任建制區議員擬將交棒予新一代，包括「雙料」議員、建制元老及家族「世襲」。

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雙料議員梁美芬、梁志祥、邵家輝 擬區選交棒

早前盛傳即將交棒的「雙料」議員，包括有民建聯梁志祥、經民聯梁美芬及自由黨邵家輝。現時為東區寶馬山區議員的邵家輝回應指，自從兼任立法會議員起，落區時間不免減少，因而決定交棒予該黨社區主任阮建中。對於現時反修例風波下阮的選情，邵家輝認為區議員應該關注民生，自己過去亦是如此才得到區內支持，他認為阮在地區工作兩年多，「服務居民好有心」。

而梁志祥或將交棒予司徒駿軒，兩人經常出現於同一張宣傳橫額上。經民聯黃埔社區主任李超宇大機會接梁美芬棒，李於Facebook上甚為活躍，較常關注鼠患等地區衛生問題。

此外，建制元老級人士、前立法會議員王國興已宣佈不再競逐區選，蔡素玉亦盛傳即將退休，當區由徒弟出選。

最大黨民建聯16名或將交棒

建制大黨民建聯將有16名現任區議員擬將交捧，經民聯有3名，工聯會、經民聯、自由黨各有2名。

建制老巢東區6議員或交棒

東區是建制派陣地，有多名資深建制派區議員。初步統計，該區有6名議員或將交棒，是各區之最。西貢區亦有5名現任擬交棒，接棒的建制將與多名地區「素人」對撼。

民建聯今統一公佈名單

《香港01》於10月2日曾向各區或將不競逐連任的建制區議員和其接班人查詢今屆參選意向，大多數人暫時不願作出確實回覆。新民黨西貢區議員溫昌悅表示，未有考慮參選亦未有考慮接任人選。東區趙資強議員亦有類似答覆，他表示同時考慮意競逐連任及交棒，稱仍未有決定。九龍城區社區主任黃馳回覆查詢時透露，正積極考慮參選，並表示「有喺張仁康議辦幫手」及「落開區」。

外界視為將接班梁志祥的民建聯社區幹事司徒駿軒回覆查時表示，民建聯將於今（3日）統一公佈參選名單。

兩選區或家族「世襲」

另外，有建制派議員將退下，改由子女出戰希望「繼承」議席。灣仔區議會主席吳錦津，自1999年起擔任跑馬地區議員至今，其子吳澤森近日以跑馬地社區聯會名義積極落區。記者曾致電聯絡吳錦津，其助理稱吳不在港，「4號你咪知，唔報名咪即係唔選。」另外，民建聯葵青盛康選區現任議員梁偉文，其女兒梁嘉銘盛傳擬離開深耕多年的興芳選區，轉戰盛康區接棒。