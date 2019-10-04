【元朗黑夜】 邵家臻引述囚友消息　反修例運動中幫派有擔當角色

剛刑滿出獄的立法會議員邵家臻，及社民連副主席黃浩銘今日(4日)出席商台節目，分享獄中見聞及感受。 邵家臻引述獄中有幫派背景囚友消息，指幫派人士在是次反修例運動中有擔當一定角色，如參與元朗721無差別攻擊事件，及獲同鄉會及商會動員下出席撐警集會。邵的囚友更透露，元朗警區反黑組疑在721前夕向幫派人士作行動簡報會(briefing)時，更向他們表示「點玩都得，唔好打死人」。

大批白衣人在元朗站襲擊市民。（資料圖片／香港01記者攝）

邵家臻及黃浩銘兩人雖入獄多月，不過他們均表示，服刑時亦非常關注反修例風波，但兩人在獄中只能透過主流媒體了解事件，因此能接觸的資訊相當有限。邵家臻指，當他得知4月28日有13萬港人參與反送中遊行時，並看到有市民帶住陳健民，戴耀廷以及他的面具上街時十分感動，更「喊到失聲」， 認為眾人入獄服刑是有道德力量。

及後港人連續兩個週末均有超過百萬人上街，他感稱「呢個監值得坐」，對港人團結感到安慰。 他亦表示假若沒有入獄，或許會在前線與警察調停，在71時也會阻止示威者衝擊，以及做後援工作。

邵家臻(左)、黃浩銘(右)昨日刑滿出獄。(資料圖片/歐嘉樂攝)

黃浩銘則表示，這場運動展現了香港人良好的溝通及團結意識， 同時亦有很強的修正能力。他指，本身對示威者於7月1日衝擊立法會的行為「摸不著頭腦」，但後來透過宣言等方式了解示威者的意圖，認為衝擊是源自於香港議會及制度不公。

被問到如何看待政府推出蒙面法，黄浩銘表示蒙面法志在降低拘捕門檻，提高抗爭成本以威嚇市民。而本身不懼怕縱火等刑責的示威者，蒙面法對他們沒有阻嚇性，反而會將社會氣氛推到更極端。邵家臻亦認為和理非示威者幾個月來都不會與勇武示威者劃清界線， 並以中產區太古昨晚亦有激烈抗爭行為為例，指和理非示威者亦會加入勇武行列。