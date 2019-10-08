【立法會衝擊】會議設施大致修復　區徽已更換　主席畫像未掛回

立法會大樓「七一」遭示威者衝擊，事隔逾三個月，立法會大部分設施完成復修，並於今天（8日）重新開放。其中在舉行立法會大會的一樓會議廳，被塗污的區徽已被更換，塗鴉亦已清理，遭破壞的投票設施和咪高鋒也已復原，不過掛置在立法會會議廳外、在「七一」被拆毀的歷屆主席畫像，則未被重新掛上。 立法會秘書處下午將安排傳媒拍攝大樓復修過程。

立法會主席畫像未掛回。（吳倬安攝）

立法會將於本月16日復會，被破壞的大樓設施部分完全復修，並重新開放。其中在立法會地下樓層，於「七一」被衝擊的議員入口（二）和公眾入口，至今仍被白色圍板圍封；立法會圖書館的玻璃門已經復修，圖書館、檔案室設施重開；擺放在圖書館的立法會歷史文物和紀念品，由於示威者「七一」當晚在文物貼上「不要破壞文物」等字樣，所有物品完好並重新展示。

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一度傳出或倒閉的立法會餐廳重新營業，餐廳員工復工。有職員透露，餐廳停運的三個月期間，員工停薪，需在外自行另覓工作，維持生計。

至於在一樓會議廳，被塗污的區徽已更換，塗鴉亦已清理，遭破壞的投票設施和咪高鋒也已復原。不過掛置在立法會會議廳外、在「七一」被拆毀的歷屆主席照片，則未被重新掛上。會議廳外的傳媒採訪區也重新開放，曾被塗上「是你教我們和平遊行是沒用的」口號的欄柱亦被白色油漆掩蓋。