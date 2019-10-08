【逃犯條例】林鄭指商場被迫全日關閉　盼業主和地產商同舟共濟

修訂《逃犯條例》引發的風波已持續4個月，警民衝突愈趨激烈，部份商場內的店舖及食肆遭受破壞。 行政長官林鄭月娥今日（8日）出席行政會議前見記者，指零售、餐飲和酒店業遭受很大打擊，很多商場亦被迫提早休息或全日關閉，她希望業主和地產商抱著同舟共濟、共渡時艱的精神，為商舖和租戶在各方面提供適當紓緩。

林鄭提及一位來自飲食畀界的行會成員指，食肆會大量裁員甚或倒閉。（高仲明攝）

林鄭表示，示威者破壞商場和港鐵站設施，傷害的卻是香港市民，指修例風波而來，受到很大打擊的是零售、餐飲、旅遊和酒店，她指出60萬人在這些行業工作，主要是基層僱員，「手停口停」。

她提及一位來自飲食界的行會成員指，食肆會大量裁員甚或倒閉，旅客人次方面，8月和9月按年下降3至4成，10月首6日，來港旅客跌超過50%，8月酒店入住率得66%，比往年少28%。

她聲稱很多商場被迫提早休息或全日關閉，影響深遠，希望業主和地產商抱著同舟共濟、共渡時艱的精神，為受嚴重打擊的商舖和租戶在各方提供適當紓緩，政府亦為提供支援，包括財政司司長提出減免租金和政府費用等措施。

林鄭又稱，相信政府稍後公布第三季經濟數字肯定很差，各行業將進入嚴冬，政府盡力保住香港人就業。