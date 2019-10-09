【逃犯條例】人民日報：美國蘋果公司為暴徒護航　「居心何在？」

《人民日報》周二（8日）在微博發表評論文章，指美國蘋果公司（Apple）把通報香港警方行蹤且方便違法活動的地圖應用程式「HKmap.live」堂而皇之上架，令香港的暴徒大搖大擺出來行兇及逃避追捕；文章形容地圖的開發者毫不避諱，要為暴徒「導航」，用心險惡；蘋果公司的批准不加掩飾，要為暴徒「護航」，居心何在？

評論文章指Apple將一個通報香港警方行蹤且方便違法活動的地圖應用程式「HKmap.live」上架，令香港的暴徒大搖大擺出來行兇及逃避追捕。（人民日報微博截圖）

評論以〈為暴徒「護航」，蘋果公司想清楚了嗎？〉為題，指香港正值嚴峻時期，市民苦騷亂久矣，而蘋果公司此時此刻卻不問黑白、不看情勢，置有目共睹的事實及真相於不顧，「在先前本已拒絕該地圖上架的情況下，卻又選擇在特殊時點批准這款應用上架香港的蘋果應用商店，為暴力亂港之徒『大開中門』，是有意要做『幫兇』嗎？」

文章稱，地圖程式只是其中一例，「在香港蘋果音樂商店裏，還上架了一首『港獨』歌曲。這樣一首包藏不軌之心的歌也是曾經下架，如今又『死而復生』，還是在同樣的時間節點上得到了蘋果公司的批准。一而再，再而三，蘋果公司的連串行動讓人莫名其妙，讓人不得不遐想其行事的內在邏輯。」

蘋果被指自己跳進風波中

文章認為，商業的歸商業，政治的歸政治，沒人想把蘋果公司扯到香港正在發生的風波中，但現在人們已有合理想像，蘋果公司自己要跳進來，要把商業和政治乃至商業活動和違法行為攪在一起，「這種不智、這樣魯莽，會給蘋果公司招致多大的風浪，蘋果公司需要深思。」

文章稱，外國的一些公司大概不明白中國人的情感和思維方式，歷史上飽受過欺凌的中國人從來沒有像今天這樣團結，在涉及大是大非問題上眼睛裡容不得沙子，讓「毒軟件」大行其道，便是對中國人情感的背叛；對香港事務的各種歪曲，都違背中國人民的民意。

（綜合報道）