【區議會選舉2019】實政圓桌搶灘5新選區　對撼民建聯、新民黨

今屆區議會選舉因應人口增加，將會新增22個選區，並合併離島「長洲南」及「長洲北」為一區，共新增21個民選議席。 實政圓桌今公布參選12人區選名單，包括7名現任區議員競逐連任外，亦派出5名新丁率先搶灘。不過新選區競爭激烈，各區出現多人混戰場面。值得留意的是，5名新人挑戰的選區都有其他建制派候選人，當中元朗「盛欣」、屯門「欣田」、「荃灣南」和「東涌北」四區都和民建聯撞區，另外在屯門「掃管笏」亦有新民黨代表擬出選。

盛欣區4人對決 另3區有兩名建制夾擊泛民

現年35歲、工程師出身的莊豪鋒出選元朗「盛欣」選區，該區對手眾多，包括朱凱廸團隊的區國權，新社聯背景、與民建聯關係密切的林慧明，以及民主動力黃國雄，形成四人混戰的局面。

莊豪鋒表示，自己早於去年五月開始落區，坦言雖然資源一定輸給其餘兩名建制派對手，但勝在與街坊熟稔，「新搬來的街坊，年紀大部份和我差不多，同聲同氣。」又指擺街站的時候感覺普遍年輕人對他態度友好。不過他坦言，現時社會氣氛變化急速，難以量度政治氣候對選情帶來的影響。

有三區重複出現兩個建制夾攻泛民的情況，「三個和尚爭水飲」。屯門區有劉啓文挑戰的「掃管笏」，對手有民主黨馬旗和新民黨陳家正。黃梓雋在「欣田」區對手則有民主黨盧偉明、民建聯「小花」賴嘉汶。

曾任田北辰助理的馬庭熙出選「荃灣南」，被劃區前原為民建聯陳恒鑌票倉之一，一度有傳劃區後陳恒鑌有意改選「荃灣南」，但最終陳恒鑌不角逐連任，改由同黨陳杰接棒，另外公民黨亦有意派人出選，競爭依然激烈。

潘俊恩挑戰的「東涌北」相對之下競爭較小，區界內東環、昇薈及迎東邨是由民建聯周浩鼎位於東涌南的選區中劃出，民建聯派出葉培基「接盤」周浩鼎的票源。