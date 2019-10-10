【立法會復會】委員會搶位戰　泛民與建制無得傾　料全面開戰

立法會大會下周三（16日）復會，內務委員會、財務委員會及各大小事務委員會將會選出新一屆的正、副主席，有建制派議員事先張揚有意包攬所有事務委員會正、副主席，新民黨主席葉劉淑儀亦明言將爭奪原本由教育界議員葉建源擔任的教育事務委員會主席一職。 民主派會議召集人、公民黨立法會議員陳淑莊表示，建制派「班長」廖長江昨天（8日）向她發短訊，邀請她商討有關正、副主席的協調安排，不過陳淑莊表示已婉拒邀請，批評不少建制派事前已表態，揚言奪取部分委員會正、副主席一職，完全無誠意，直言「何必要畀佢哋（建制）當佈景板？」 有泛民議員透露，民主派內部至今仍未商討角逐正、副主席的安排，不過普遍認為與建制派「無乜好傾」，料將與建制派在「爭位戰」上全面開戰，又認為若建制派包攬所有席位，反而可反映建制派「人多蝦人少」和議會制度暴力。

過去泛民與建制議員會協商，避免一方佔據全部正副主席之位，但有建制派議員揚言，今屆要全面奪取各委員會正副主席位置。（資料圖片）

建制派議員揚言 包攬所有委員會正副主席

陳淑莊透露，廖長江昨天（8日）向她發短訊，邀請她商討有關正、副主席的協調安排，形容廖長江的態度「客客氣氣」。不過她直指建制派完全無誠意，有議員已事先揚言建制欲包攬內會、財會正副主席，同時明言爭奪部分事務委員會的主席職位，直指建制「無心煩」，「何必要畀佢哋（建制）當佈景板？」

建制擬財會踢走郭榮鏗 葉劉擬爭教育委員會主席

據了解建制派將會繼續把持財會的正、副主席，同時有建制派不滿內會副主席的公民黨郭榮鏗作風，打算在內會封殺泛民，不容泛民將再擔任內會副主席。

與此同時，葉劉淑儀欲「踢走」葉建源，爭奪教育事務委員會主席一職。據悉，建制派將會沿用過往的做法，議員先「冧友」加入所有委員會，完成選主席環節後，退出相關事務委員會。

立法會將於10月16日復會，各委員會正副主席之位，預計會有全面競爭。（資料圖片）

泛民料會「寸土必爭」 若建制全勝有政治代價

有泛民議員則表示，民主派內部至今仍未商討角逐正、副主席的安排，不過預料民主派將與建制派全面開戰，與建制派角逐所有正、副主席的席位。

至於民主派會否「冧友」，有議員認為雖然民主派在「主席之戰」寸土必爭，但不打算「冧友」加入所有委員會，因不能指摘建制派「冧友」做法不道德的同時，民主派卻做出同樣事情。

另有泛民議員認為，若建制派包攬所有席位，需負上政治代價，並充分反映建制派「人多蝦人少」和議會制度暴力，重蹈在修例風波上「打橫走」的覆轍，故估計建制派有可能故意放棄數個主席、副主席位置，避免令外界社會認為建制派做法霸道。

去年18個事務委員會中，泛民共取得4個事務委員會主席職位，包括公務員及資助機構員工、人力、福利和食物安全及環境衛生委員會，醫學界則擔任衛生事務委員會主席，其餘13個事務委員會則由建制派議員擔任主席。