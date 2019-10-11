【立法會】內會首次會議　3.5小時仍未選出正副主席

立法會今日（11日）恢復會議，下午兩時半舉行內務委員會，選新一年度正副主席，早上舉行的財政委員會歷時三個半小時，也未能完成選舉。 內務委員會則於下午二時半召開，會上多名民主派議員要求召開特別內會會議，討論近日社會形勢，以及要求政務司司長張建宗出席。

何君堯自言自己不是暴徒，不認為警員進入立法會是危險。(羅君豪攝)

【18:00】立法會內務委員會舉行三個半小時會議，於約傍晚6時結束，仍未能進行新年度正副主席的選舉，要另擇日子處理。

【17:30】特首林鄭月娥將於下周三，立法會復會當日，發表施政報告。有民主派議員關注若林鄭月娥最終透過錄像或視像發表施政報告，是否合法合憲。

亦有議員就警方可否蒙面、無編號進入立法會進行激辯。



葛珮帆關注近日多間店舖被示威破壞，有小店擔心只要發表與示威者相反的政見就會被「裝修」。(羅君豪攝)

【15:04】朱凱廸發言指葛珮帆不清楚何謂恐嚇，「你睇下何君堯，佢叫我選擇生路或不生路，呢啲就叫恐嚇啦!」

【15:00】內務委員會會議在下午2時半召開，首項議程為內務委員會主席匯報與政務司司長會面的情況，多名泛民議員發言炮轟政務司司長張建宗昨日(10)在跨部門記者會上讚揚警察抗暴出色的言論。

葛珮帆發言關注近日多間店舖被示威破壞，有小店擔心只要發表與示威者相反的政見就會被「裝修」，她又稱有黑衣人在民居拍門收捐款，言論引起泛民不滿。鄺俊宇著建制派「說話小心啲」，葛珮帆聞言激動指「你係咪恐嚇我?」雙方一番唇槍舌劍，鄺指自己沒有這個意思，亦拒絕澄清，斥葛是玻璃心。最後由內會主席李慧琼打圓場，表示近日社會氣氛緊張，議會內氣氛也緊張，希望議員不要再糾纏在這個問題上。

上年度的內務委員會正副主席分別是民建聯主席李慧琼和公民黨譚文豪，按以往做法，泛民和建制都會在協調委員會正副主席之位，但民主派會議召集人、公民黨陳淑莊表示，建制派「班長」廖長江邀請過她商討協調安排，不過她已婉拒邀請，批評不少建制派事前已表態，揚言奪取部分委員會正、副主席一職，完全無誠意。