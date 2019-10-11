【區議會選舉2019】律師黃國桐參戰太子　陳嘉陽硬撼工聯會郭偉強

區議會選趨提名期至10月17日結束，今日（11日）再有32份提名表格，至今接獲828份提名。今日不少再治素人或地區新勢力報名，其中最受注目的，可算是民主黨律師黃國桐。選舉事務處發言人提醒獲提名人士盡早遞交提名表格，以便有足夠時間在截止提名前更正表格內可能出現的錯漏。

傅佳琳（中）及陳嘉陽（右）今日提交提名表格，參選堡壘及和富，而陳嘉佑（左）早前已交提名，出選炮台山。（傅佳琳facebook）

陳宇明參選栢雅 兩泛民一建制混戰

近期年多次評論法律事件的黃國桐，今日報名參選太子選區，同區暫有另一參選人丁健華。

黃國桐曾當選黃大仙彩雲東區議員，但上屆連任失敗，今次決定轉戰太子。

同樣在九龍，前公民黨成員陳宇明出選歡塘區栢雅選區，競爭對手包括民主黨陳汶堅，以及工聯會立法會議員何啟明。

李樂昕參選小西灣 傅佳琳出戰堡壘

港島方面，東區有不少新秀報名。民建聯、工聯會議員助理李樂昕出選小西灣，對決報稱獨立的朱日安。

和富陳嘉陽今日遞交提名，將會大戰工聯會立法會議員郭偉強，而傅佳琳則會在堡壘挑戰民建聯的洪連杉。

牧師劉志雄今屆轉戰汀深，挑戰實政圓桌鄭捷彬。（資料圖片）

司徒博文大戰梁福元 劉志雄挑戰鄭捷彬

新界亦有不少新臉孔。十八鄉三區近日均有非建制派參選，今日司徒博文就報名參選十八鄉西，硬撼鄉事派巨頭之一梁福元。

2016年退出人民力量，到大灣區創業的李煒鋒，今日遞交提名，參選頌栢區，同區對手為張國棟。

荃灣區，汀深新增參選人為牧師劉志雄，同區有實政圓桌鄭捷彬。劉志雄上屆曾在尖沙咀西出選，但敗給民建聯孔昭華。

張文龍長安遇兩對手 黃學禮今亦報名

鄰區葵青區，民主動力參選人張文龍出選長安，同區有唐亦駿以及民建聯羅競成。

往東望去，早前被捕的沙田區議員黃學禮，今日參選松田區，對手為民建聯姚皓兒。黃學禮的社區主任黃浩鋒則出戰下城門，對手是新民黨唐學良。

工黨何偉航早前遇襲受傷，今日參戰白沙灣。（資料圖片）

毛家俊攻大埔滘 何偉航白沙灣戰陳權軍

在大埔滘，80後教師毛家俊將會挑戰區議員陳笑權。

西貢方面，早前遇襲的工黨何偉航今日遞交提名，出選白沙灣，同區對手為民建聯陳權軍。