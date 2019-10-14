【區議會選舉2019】學者籲勿押後選舉　否則局勢爆炸性升級

區議會選舉將至，社會紛爭不斷，多名學者憂慮政府或建制派以局勢不穩定作藉口，要求押後甚或取消選舉，強調堅決反對。 香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強指，在社會分化對立的局面下，選舉給予市民表態，比民調更令社會了解民心意向，屬解決紛爭的好辦法。香港理工大學社會政策研究中心主任鍾劍華亦提到，現時民眾高呼的五大訴求中包括雙普選，代表市民相信選舉制度，呼籲社會各界盡力讓合理公平選舉順利進行，勿掉以輕心讓政府「狼來了」的意圖得逞。

張達明（歐嘉樂攝）

學者蔡子強、張達明、張楚勇、李詠怡、鍾劍華、張燦輝、關信基、陳祖為舉行聯合記者會，促請特區政府不要DQ候選人，更不要藉故押後甚至取消區選。他們又呼籲社會各界，停止一切滋擾或襲擊不同政治陣營的行為，讓選舉在公正和平的情況下進行，而特區政府應尊重制度及選民權利，勿任意扼殺選舉。

多素人參選證信任制度 當局阻選舉只會激發民憤

蔡子強指出，不同政治陣營都強調自己擁強大民意支持，包括「沉默大多數」，而選舉能令公眾更了解民意，比民調更有力，領香港走出困局。對於是次選舉有大量年輕人及政治素人參選，蔡子強認為難能可貴，因他們懷一絲希望，真誠相信透過選舉當代議士去改變社會，若選舉遭任意扼殺，只會讓下一代對政治制度失去最後一點善意，「和理非」也因發聲機會遭剝奪而被逼上街，籲當局要珍惜這份善意，否則局勢將爆炸性升級，加劇衝突及傷害。他對選舉亦有信心，認為新選民登記中近六成為年輕人，選舉結果會把公眾意願說出來。

鍾劍華指，本港過去幾年政制扭曲，特區政府已經用盡方法破壞破壞制度公平性，包括DQ及確認書事件，若押後或取消是次區選，代表政府在法庭外設立政治審核權及篩選權，屬僭建權力，惡化現時本港選舉制度不公的情況。他認為反修例抗爭運動正是跟政府不公平處理選舉有關，民眾現時高呼「五大訴求」，意即重視選舉權，市民渴望表態，雖有對抗，但沒有理由取消，促政府維持選舉給機會社會反映民意。公眾都明白事實訴求不會即時就有，因此每個階段都要爭取能夠爭取到的。他強調今次選舉是重要的民意檢閱，切勿掉以輕心，讓政府「狼來了」，剝奪意圖得逞，籲政府、不同社團、示威者均珍惜此機會看清楚根本民意。

香港城市大學公共行政學系高級講師張楚勇續指，假如最能發揮良性及具認受性的政治力量都被褫奪，只會出現更暴力和非法的後果，強調「止暴不能靠暴」，呼籲不管任何立場及看法的市民，通過最能協作的政治力量給香港一個機會。

（歐嘉樂攝）

「選舉暴力不是終止或取消選舉理由」

香港大學政治與公共行政學系教授李詠怡指，若政府取消屬民主制度一部分的選舉，等同將制度煞停，其他民主國家如美國即使在緊急情況下，都不會輕易取消選舉，舉例指第二次世界大戰期間選舉亦如期進行，「打緊仗都可以繼續選總統」；即使香港暴力事件擾亂公眾秩序及警民衝突，但選舉暴力不是終止或取消選舉理由。李詠怡強調政府有責任維持公眾秩序令選舉順利進行，並非因暴力事件而取消選舉；若候選人擔心選舉無法公正進行，可提出選舉呈請，《選舉條例》賦予法庭把關權力，法庭在聽取及檢視雙方論據後會作出實際裁決，非特首透過行政手段終止選舉。

香港大學法律學院首席講師張達明表示，當局如希望選舉公平公正地進行，就需要不斷游說市民，政府會確保其發生。他指市民有雪亮的眼睛，若擁資源及執法能力的政府願意游說，除非政府無力管治香港，代表政府要先落台，籲不要本末倒置，假設年輕示威者阻礙選舉進行。

張達明：取消區選或違憲

張達明稱政府及建制派現時正進行期望管理，嘗試找藉口延遲或取消選舉，警告政權不要玩弄此手段，後果將十分嚴重。一旦取消選舉，政府需要修改現行《區議會條例》，不管透過另一戰場立法會通過，或引《緊急法》立例都很大問題。他又指，再引《緊急法》修改區議會條例違憲機會大，若再次印證本港法例在沒有諮詢及投票下，只經特首和行政會議同意下便可立例，會重重打擊投資者信心。