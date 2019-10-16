【逃犯條例】胡錫進與7名港生座談　「很難用簡單幾句評價他們」

《環球時報》總編胡錫進稱周三（16日）在微博上發文，稱他在周一（14日）晚上與7名香港學生座談，認為如果在街頭示威現場碰到這些學生，他亦很難判斷這些學生會不對他構成威脅，但坐在桌子邊，他又感覺這些學生是可以溝通的。

胡錫進表示，7名學生當中3人來自香港大學，2人來自中文大學，還有2名是高中學生，「安排這次對話很不容易，因為他們換一個場景就可能是黑衣人，有的或許參加過暴力，他們與我見面之前難免有一些相互的警惕。應我請求幫著安排這次對話的當地朋友費了很大力氣，我們最後是在一個大型商場的餐廳包間裏見面的，我是第一次直接面對活躍參與示威的學生，他們也是第一次面對來自內地的記者。」

胡錫進稱，很難用簡單幾句話評價該7名學生，「在之前半小時沒有錄音的談話部分裡，我問道，他們是否支持對公物的破壞，有一人表示不希望看到這些發生，自己也不會參加，但有人表示無條件支持。其中一人說無論別的示威者做什麼，他都會支持，就是他們扔一顆原子彈，他也會支持。他說他們的原則是『不割席』，就是只要出發點都一樣，誰幹什麼都互相支持。」

有政治運動時期特有的固執

胡錫進形容，那些學生大部分表述都顯示了他們有名牌大學學生的思考能力，思維有邏輯性，但又明顯在思想上有政治運動時期特有的固執，或者說他們之前從未想過，從他們追求民主的價值起點延伸出的一些結論有可能是錯的，「但是我注意到，他們中的多人在我闡述觀點時經常會下意識地點頭。當然了，他們也讓我了解了不少新的信息。他們的一些這個年齡特有的苦悶，我作為從年輕時代走過來的人也能夠有所體會。」

胡錫進的結論是「無論如何，香港應當結束暴力，恢復秩序，對我的這一結論性的態度，我覺得他們大多有一些共鳴，不過又有『但是』的條件和猶豫。」