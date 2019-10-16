【施政報告2019】「宣讀片」昨日預錄　退場「劇情」建制派早掌握

立法會今日(16日)復會，首項議程為行政長官林鄭月娥宣讀其任內第三份《施政報告》。一如外界所料，會議甫開始已陷入一片混亂，雖然林鄭「已盡最大努力走入立法會」，但仍然未能順利在議事廳內宣讀，並破天荒地改以視像向市民發表。 據了解，有關視像是昨日預錄，以防出現一旦無法親身宣讀，出現今年施政報告「延期」發表的問題。而今早林鄭出席、泛民抗議、特首無奈離場的「戲軌」，《香港01》記者昨日從建制派口中曾聽過，反映早在建制陣營掌握之內。

林鄭破天荒地改以視像向市民發表《施政報告》。

會議於上午11時開始，短短半小時內，主席梁君彥已因秩序問題，兩度宣布休會。林鄭更於第二度宣布會議暫停後，在11時45分無奈步出議事廳，離開立法會。

政府新聞處亦於差不多時間表示，林鄭將於12時15分透過視像向市民發表《施政報告》。全片歷時50分鐘，從短片可見，林鄭穿上同一款粉紅套裝，表情嚴肅地朗讀報告內容。由於無論服飾、髮型、妝容、甚至眼鏡的款式、顏色，也與今日出席立法會的「造型」相同，如非背景不同，以及林鄭全程未有飲水、稍事停頓休息，或者「半點也沒有讀錯字」等「正常瑕疵」，觀眾難以分辨是直播或是錄播。



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反修例運動持續4個多月，局勢動盪，激烈的示威治動無日無之，外界早已關注林鄭是否順利在立法會內宣讀新一份《施政報告》。雖然林鄭昨日行會前見記者時，表明「有決心、盡最大努力入立會發表《施政報告》」，但早前已傳出，林鄭有「後備方案」宣讀新一份《施政報告》，包括改在政府總部或禮賓府宣讀，並在立法會直播，讓議員聽取。

到了今日「謎底揭盅」，林鄭以視像向市民發表新一份《施政報告》。據了解，有關錄像是在昨日預先拍攝，以防不時之需。

事實上，昨日已有建制派議員向記者表示，雖然沒有網民號召包圍立法會，但相信林鄭同樣無法順利宣讀施政報告，因為議事廳內的泛民主派議員一定會不放過她，「不會坐定定一小時聽她讀施政報告」，在群起抗議下，主席梁君彥會宣布休會，然後林鄭離開立法會，改以「播片」宣讀。有關「劇情」與今日幾乎一模一樣。

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