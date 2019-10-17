【施政報告2019】張建宗：政府有勇氣處理深層矛盾　不再隔靴搔癢

特首林鄭月娥昨（16日）透過視像直播的方式公布任內第三份《施政報告》，政務司司長張建宗出席港台節目《千禧年代》時表示，面對現時的政治環境，政府會努力面對克服，不會迴避。張建宗稱政府編制這一份《施政報告》時不遺餘力，強調政府有決心和勇氣處理長時間積累的深層次矛盾，不再隔靴搔癢，同時會好好反思不足。

張建宗稱政府編制這一份《施政報告》時不遺餘力，強調政府有決心和勇氣處理長時間積累的深層次矛盾，不再隔靴搔癢，同時會好好反思不足。（李澤彤攝）

張建宗在電台節目中提及，昨日特首宣讀的篇幅短，因只宣讀扼要重點，事實上今年的施政報告推出220項新項目，重申政府以新思維推出多項以往不會做的措施，如動用收回土地條例的做法。

被問到施政報告中的青年著墨少，張建宗指，青年是社會的未來和希望，強調會讓青年有更多向上流的機會，強調扶貧和青年工作都不能一蹴而就，要逝水流長，並且有愛心、耐心及信心。對於最近的示威衝突中多為年輕人，張建宗表示，最近的社會事件不單是青年問題，亦涉及社會因素及地緣政治。

張建宗表示，最近的社會事件不單是青年問題，亦涉及社會因素及地緣政治。（資料圖片/鄭子峰攝）

公務員陳生致電節目時表示，政府現時面對大政治危機，與市民距離越來越遠，但政府卻沒有對其管治作全面檢討，對此感憤怒。張建宗強調，解決目前狀況需「三條腿走路」，首先要停止暴力，加強與市民對話，同時解決深層次矛盾。