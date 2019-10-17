駱應淦撰文指　無違法警被起訴　再譴責暴力亦無濟於事

大律師公會副主席蔡維邦早前辭去公會副主席職務，他的師傅、大律師公會成員、資深大律師駱應淦今日(17日)撰文，表示如果不追究警方在處理示威時的責任，政府譴責暴力是無濟於事。 蔡維邦早前亦在同一報章撰文，標題為《大律師公會一直可恥地對示威者暴力和其支持者沉默》，內文寫道「大律師公會一定要對犯罪者和為暴徒說話的人表達不認同，而他認為大律師公會的主要成員繼續對現況保持沉默」。 今次駱應淦文章提及，大律師公會已經發表八份聲明，當中有譴責包括示威者在內的一切暴力，又指大律師公會為法治發聲並不可恥，令人覺得似乎是回應蔡維邦的部份言論。

批評執政者頑固 播下暴力的種子

駱應淦在《南華早報》撰文，當前社會中的衝突之中，許多年輕人包括中學生，進行了堵路、嚴重破壞公物等行為，有時甚至攻擊他人，作為處理刑事案件多年的律師，這些事件令他感到痛心。

然而，他指出不少年輕人在逮捕過往中遭受嚴重傷害，引起社會及國際上有多人同情。

駱應淦指出，應當記住的是，年輕人進入立法會，並與警察衝突之後，政府停止了《逃犯條例》修訂，批評執政者的頑固立場播下了暴力的種子。

駱應淦文章指出，僅僅譴責示威者對事件毫無幫助，因為這樣並沒有解決問題的根源，而問題很大程度上來自警隊。（資料圖片）

問題在於警隊 執法時經常使用過度武力

他強調不能容忍暴力，任何明智和有常識的人都不會容忍示威者的暴力破壞行為。然而僅僅譴責示威者對事件毫無幫助，因為這樣並沒有解決問題的根源，而當中很大程度出於政府身上。

他指出，事件的問題包括正在提升鎮壓力度的警隊。由6月起警察發射催淚彈已經成為日常，而且不難找到警察毆打被捕示威者的影片，以及近距離向示威者、記者和議員噴射胡椒噴霧的影片。

被捕者警署內被打十分普遍 警拒認不當行為

駱應淦表示，被捕者在警署內被毆打，情況十分普遍，亦有報道指被捕者見律師時遭到阻礙。警隊日復日否認不當行為，當中包括「721」元朗白衣人事件中處理不當。而10月1日警員向18歲學生開真槍，警務處處長一直堅持是合理合法，但以國際普遍原則，這種事件都應該要有全面調查及報告。

駱應淦表示，被捕者在警署內被毆打，情況十分普遍，亦有報道指被捕者見律師時遭到阻礙。（資料圖片）

無法識別身份 無違法人員被起訴

他表示，至今沒有任何穿制服的違法人員被起訴，部份人士無法辨識，因為他們並沒有按照《警察通例》條文來顯示編號及其他可供識別資訊。他又表示警方確有任意拘捕他人，有些人只是向警察呼叫就已經被捕。

駱應淦表示，無人低估警方執法的困難，但目前情況來看，警方沒有任何約束。他認為，人們引以為榮的標準和制度似乎已經消失，警察的專業精神亦備受質疑。

在這種情況下，他認為大律師公會已正確地發表法律事務的意見，行為並不可恥。