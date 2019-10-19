【逃犯條例】梁美芬：立法會應協助拆局　騷亂委員會為出路之一

港府修訂《逃犯條例》引發巨大政治風暴，社會撕裂、警民關係陷於僵局；行政長官林鄭月娥未能成功在立法會宣讀新一份《施政報告》；立法會復會後，財會、內會及多個事務委員會，選正、副主席也陷入拉布戰。 各方正思索出路之際，經民聯立法會議員梁美芬計劃於保安事務委員會，動議成立一個騷亂小組委員會，查出動亂因由，緩和當前局勢。她批評「政府（做事）太慢」，又希望議員不要再在會議中周旋於規程問題，「搗亂是沒有意思，拖慢立法會的進度、做唔到野，不如諗下立法會有咩可以做，協助拆局」。

梁美芬近日一直提倡，政府可參考2011年倫敦騷亂後，英國政府成立的「騷亂社區和受害者小組」處理今次事件，查找政府、立法機關和教育制度等的不足。梁強調，英國也是由國會去查，認為於保安事務委員會，成立騷亂小組委員會是一個合適選擇，爭議性亦較少，「等監警會查完再決定是否成立獨立調查委員會，到時局勢又不知會變成點」。

她認為，英國當年成立「騷亂社區和受害者小組」的社會環境和現今香港非常相似，事源當年8月初一名29歲黑人青年，遭警察槍殺，警察獲從輕發落，結果引發英國各地出現騷亂，「仇警」情緒高漲。

香港今次反修例風波持續多月，警察執法尺度問題漸成整場運動的主要矛盾之一，惟特首林鄭月娥一再重申，由監警會處理相關問題，與社會訴求落差甚大。

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梁美芬指出，現時亂局不能單靠警方處理，「唔好等警察」，建議成立騷亂小紅委員會，不單為了查找動亂因由，著眼點應該更擴闊「為了香港的長遠發展，並非單單為了平亂，是要探究如何去向前走，化解現今青年人的仇恨」。

正如英國的「騷亂社區和受害者小組」雖是非法定組織，但政府全力配合，重視各方包括示威群眾及受害人聲音，負責調查委員有公信力，最後把倫敦騷亂的事實與真相一定程度上還原，並呈現在公眾領域中，發揮了讓社會跳出困局及社會复和果效。

梁指出，騷亂小組委員雖非法定組織，但同樣具公信力，政府官員也樂意參加。她已聯絡了香港調解協會，希望日後開展調解工作的時候，可以做得更加好。

她直言林鄭政府處理今次風波，反應太慢，錯過了多次化解危機的機會，「立法會的角色是要督促政府，政府遲遲未成立獨立調查委員會，那就由立法會開始」。

梁美芬直言林鄭政府處理今次風波，反應太慢。(資料圖片/張浩維攝)

近四過來多來，連場激烈示威，導致警民關係陷於僵局；林鄭政府陷入管治危機，林鄭原定周三(16日)立法會復會當日宣讀新一份《施政報告》，最後也退走議事廳，破天荒改以視像方式播出整份《施政報告》內容；翌日的答問大會，也於一片叫罵聲中，兩度暫停，1.5小時會議特首僅回應3條問題；立法會復會後，財會、內會及多個事務委員會，被議員接連提出規程問題，拖慢選出新正、副主席的進度，更未能有效運作。

梁美芬稱「搗亂是沒有意思的，與其在會議中浪費時間提出規程問題」，不如積極探討其他方式，建議其他議員也應一同商討、尋求共識，立法會可在今次事件中發揮甚麼角色，「我們也是一個權力機構，可以如何協助拆局」。