【立法會】24名泛民報名參選挑戰陳振英　財委會未能選出副主席

立法會財委務員會今早（21日）召開會議選舉副主席，建制派金融界議員張華峰首先提名現任副主席陳振英競逐連任，民主派議員則互相提名，一共有24名民主派議員參選副主席，惟會議期間陳健波與民主派議員因「太監言」而掀起罵戰，經過兩小時的會議仍未能順利選出副主席。

財委會主席陳健波在主持會議期間，因公民黨郭家麒的一句「皇帝唔急太監急」而大動干戈，與民主派議員掀起罵戰。 (資料圖片/羅君豪攝)

公務員加薪暫不會提交財委員

會議進入遴選副主席程序前，主席陳健波發言，提及本周開會議程中並不包括公務員加薪項目，呼籲議員盡快審議迫切的民生項目，新民主同盟范國威遂提問，會否把警員加薪及公務員加薪項目分開表決，政府有否向立法會發出正式文件通知更改議程。財委會秘書處稱沒有收到正式文件，陳健波其後解釋，指他早前跟財經事務及庫務局常任秘書長劉焱溝通，對方稱當局無意把項目分拆，公務員加薪項目則暫時不會提交到財委會。

會議其後進入選舉副主席環節，金融界議員張華峰提名現任副主席陳振英競逐連任，民主派議員則互相提名，有多達20多名民主派議員參選。在候選人發表政綱期間，主席陳健波因公民黨郭家麒的一句「皇帝唔急太監急」而大動干戈，與民主派議員掀起罵戰。

公民黨郭家麒批評，財委會在主席陳健波主持下，所有大白象及超支工程都肆無忌憚通過。(資料圖片/盧翊銘攝) 陳健波認為「皇帝唔急太監急」是說他是太監 公民黨郭家麒表示，財委會本來是監督政府，但在主席陳健波的「暴政」下，政府提出的所有大白象及超支工程都肆無忌憚通過，形容陳健波是「皇帝唔急太監急」。陳健波隨即反駁，稱很多市民對他說毋須理會郭家麒的言論，「因為無人理」，又指民主派再糾纏下去「好肉酸」，他只是在說市民的心聲，「郭家麒最乞人憎就喺人都知」。 多名民主派議員促請陳健波收回言論並向郭道歉，並批評陳作為主席，卻多次打斷議員發言，質疑他不懂得做主席，應該向副主席陳振英學習。陳健波最後只答應收回言論，拒絕道歉，指自己示會向惡勢力低頭，「說我是太監又要求道歉，是無天理、傻傻地」。 郭家麒其後澄清，他所指的「皇帝唔急太監急」只是形容審議的形勢，想不到陳健波會自認為太監。會計界梁繼昌則說，郭已作澄清，請陳健波不要對號入座，又說如果陳認為這是事實，就無問題，言論亦不具冒犯性，又指陳健波最致命缺點是與議員「對嘴」，主議會議不夠效率。