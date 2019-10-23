英媒指中央擬「任命」臨時特首代替林鄭　民主黨林卓廷斥違基本法

路透社今日引述《金融時報》報道，中央政府擬撤換林鄭月娥，再任命臨時（interim）行政長官。如獲國家主席習近平同意，臨時行政長官將於2020年3月接任。 民主黨立法會議員林卓廷指，根據《基本法》規定，特首缺位時，應在六個月內按第四十五條的規定產生新的特首，故不存在「任委」臨時特首任期至2022年的規定，他對有關報道表示震驚，質疑有關安排嚴重違反《基本法》的補選規定。

《金融時報》引述消息人士率先報道，中央政府擬任命臨時行政長官消息，以撤換林鄭月娥。該報在7月亦報道過林鄭月娥曾向北京提出請辭，但北京要求她留任，當時港府及中央政府其後均否認有關報道。

林卓廷指中央任命臨時特首違反《基本法》。(吳倬安攝)

《基本法》規定須於半年內補選特首

林卓廷指，若特首林鄭月娥辭職，根據《基本法》第53條列明：「香港特別行政區行政長官短期不能履行職務時，由政務司司長、財政司司長、律政司司長依次臨時代理其職務。 」

林卓廷指出，《基本法》 明確規定特首出缺必須半年內補選，署任安排不能超過半年，絕不可能出現「臨時特首」至2022年，質疑報道中的消息人士刻意忽略此憲制安排，是不想出現特首補選。

他指若林鄭月娥辭職，中央必須嚴格按照《基本法》規定，進行補選，讓參選人正面回應五大訴求。