【逃犯條例】謝鋒：港現街頭暴力「病毒」　已被其他國家城市複製

粵港澳大灣區國際論壇今天（24日）舉行，外交部駐港公署特派員謝鋒致辭時表示，香港最近出現一種「病毒」，比「沙士」更惡，稱這種「病」就是「街頭暴力」。他批評反對派和外國勢力試圖藉反修例事件，令香港變成獨立政治實體，但這只是癡心妄想。 近期西班牙、智利等地均出現大規模示威，示威者部分行徑如堵塞機場與香港相似，謝鋒認為，香港街頭暴力已經在其他一些國家和城市被複製，「港獨」勢力與外國分裂勢力正在加緊勾連合流。

謝鋒致辭時稱，香港發生的並非和平示威，而是「喪心病狂的暴力犯罪」，香港市民生命財產受到嚴重威脅，法治秩序遭破壞。他又稱香港最近出現一種「病毒」，比「沙士」更惡，稱這種「病毒」就是「街頭暴力」。他提到美國眾議院上周通過的「香港人權與民主法案」、「與香港站在一起」等議案，實為「與暴徒站在一邊」。

他又指，香港街頭暴力已經在其他一些國家和城市被複製，「港獨」勢力與外國分裂勢力正在加緊勾連合流。在西班牙、英國、智利，示威者高呼要把當地變成第二個香港。一旦「違法達義」和「街頭暴力」的「潘朵拉盒子」被打開，沒有國家能夠獨善其身，人類文明將面臨浩劫。

謝鋒續指，反修例只是幌子，反對派及其背後外國勢力的真實目的就是要搞亂香港，推翻合法政府，搶奪管治權，最終把香港變成獨立或半獨立的政治實體，顛覆「一國兩制」，但他斥這是癡心妄想和一廂情願，「香港是中國的香港。任何外部施壓都嚇不倒、壓不垮包括750萬香港同胞在內的14億中國人民，都擋不住中華民族前進的步伐！打『香港牌』只會搬起石頭砸自己的腳！」



他在論壇後表示，論壇體現各界對香港、一國兩制、粵港澳大灣區及中國發展前景的信心，同時論壇匯聚支持特區政府「止暴制亂」、一國兩制的國際共識，論壇帶來滿滿的正能量。