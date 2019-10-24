【區議會選舉】黃之鋒資格未定　選舉主任告假兼換人　抽籤押後

今日（24日）是區議會選舉候選人簡介會，但香港眾志秘書長黃之鋒仍未獲確認參與資格。選舉管理委員會下午發公告，指處理南區參選人資格申請的選舉主任、南區民政事務專員馬周佩芬因病休假，由油尖旺民政事務專員蔡亮頂上。 公告又指，由於南區海怡西選區尚有一份提名表格在處理中，當區的選舉主任會於稍後另行安排為該選區抽籤。

黃之鋒到南區民政處追問參選資格。（黃之鋒Facebook圖片）

公告刊登前，黃之鋒今日曾到南區民政處追問參選資格，但職員稱選舉主任馬周佩芬不在辦公室，更有消息指馬周佩芬已請假。

選管會的公告證實消息，不點名指獲悉南區民政事務專員因病休假，油尖旺民政事務專員蔡亮由今日起兼任該職位，直至另行通知為止。根據憲報公告，署理南區民政事務專員會今日起成為南區的選舉主任。

處理南區參選人資格的選舉主任馬周佩芬突然告假。

選管會今晚將在候選人簡介會，為候選人進行抽籤程序，以決定候選人在選票上的排列次序。在黃之鋒未獲確認參選資格下，公告指，由於南區海怡西選區尚有一份提名表格在處理中，當區的選舉主任會於稍後另行安排抽籤。

已報名參選海怡西的還有現任新民黨區議員陳家珮，以及相信是黃之鋒「Plan B」、立法會議員區諾軒辦事處海怡社區幹事林浩波。