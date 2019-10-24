【逃犯條例】人民日報：別讓暴力敗光港「家底」　恐致毀滅性後果

反修例運動持續逾4個月，仍然未找到解決的出路，警民衝突無日無之，並愈趨激烈。人民日報今(24日)發表評論文章稱，若不能盡快止暴制亂、重新聚焦發展，香港恐面臨難以承受的損失，對750萬市民的家庭產生毀滅性後果。

文章指，近兩個月已有100多間食肆結業，餐飲服務業失業人數大增。香港上半年經濟狀況為10年來最弱，宏觀經濟在第三季度步入技術性衰退。

雖然港府自8月以來推出了多項紓困措施，惟立法會復會以來，「反對派議員出盡各種拉布手段騎劫立法會，癱瘓施政」，批評「反對派和激進勢力為了撈取政治利益，不惜『搾乾』香港幾代人積攢的家底」，目的是搞亂香港，推翻特區政府，奪取政權。

警告倘若任由反對派和激進勢力「攬炒」，損失最大的還是香港普通市民。

文章又點名「港獨」分子羅冠聰，「發帖鼓動同學上街，自己卻抵達美國開始進修碩士。叛國亂港分子黎智英、李柱銘、陳方安生，則經常到美國唱衰香港，唱衰『一國兩制』，無恥地乞求美國制裁香港」，沒有考慮香港的民生、經濟，反問「他們怎麼可能真正關心香港的未來?」

最後，評論認為，發展是香港的立身之本，也是解決香港各種問題的正道。「只有盡快走出政治紛爭，集中精力發展經濟、改善民生，這顆蒙塵的東方之珠才能煥發新的光芒。」