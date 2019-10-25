楊岳橋批禁制令變警員護身符　免受市民監察　梁美芬稱合理

高等法院批出臨時禁制令，禁止任何人對警員及家屬作出「起底」行為。公民黨楊岳橋對批出制令感到非常失望，認為會影響新聞從業員及全港市民對警員的監察，禁制令形同護身符，警員可任意做出違法違紀的行為。經民聯梁美芬則認為禁制令合理，稱若任何團體認為遭受滋擾，都可諮詢法律意見。

楊岳橋質疑，禁制令則是警員最大的符身護，警察往後可任意作出違法違紀的行為。（李偉欣攝）

律政司司長及警務處處長今日入稟高等法院申請禁制令，禁止任何人公開警員及其家人的個人資料，包括姓名、職位、住址、Facebook帳戶等，以及禁止任何人恐嚇及騷擾警員及其家人。法庭下午緊急開庭處理，由法官周家明批出臨時禁制令。

楊岳橋：選擇性保護警員 而非所有受影響公務員

公民黨議員楊岳橋對法庭批出禁制令感到失望，認為會窒礙新聞採訪和影響市民監察警員的行為。他質疑，法庭選擇性地只對警員批評禁制令，而非一併保護所有受影響的公務人員，律政司成為警察的保護網，禁制令則是警員最大的符身護，警察往後可任意作出違法違紀的行為，而不受公眾監察。

梁美芬強調，任何人都不應該作出滋擾別人的行為。（李偉欣攝）

梁美芬指如非滋擾行為 料有合理辯解機會

經民聯梁美芬則認為批出禁制令的做法合理，她說自己也有受到「被起底」的困擾，其辦事處亦受到暴力破壞，但程度遠不及警察，強調任何人都不應該作出滋擾別人的行為。

至於市民拍攝警員的行為，或是新聞從業員直播警員執法，會否被視作違犯禁制令而誤墮法網，梁美芬認為禁制令的範圍並非如此細緻，相信在普通法下市民具有合理辯解的機會，意圖並非滋擾警員，法庭會公平合理處理。