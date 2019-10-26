【區議會選舉】第三度來信　新選舉主任首引新聞報道促黃之鋒解釋

香港眾志秘書長黃之鋒以個人身分參加區議會選舉，惟至今仍未獲確認參選資格。他出戰的海怡西選區，更於周四(24日)舉行候選人簡介會當日，撤換選舉主任。 黃之鋒今早(26日)於其facebook表示，第三度收到選舉主任來信，要求他回答問題，以考慮他參選區議會的提名是否有效。這亦是新海怡西選舉主任蔡亮，首次致函黃之鋒，並首度引述新聞報，質疑並政治主張。

黃之鋒今早(26日)於其facebook表示，第三度收到選舉主任來信。(黃之鋒FB)

黃之鋒說：「在昨晚九時半左右，我收到新海怡西選舉主任蔡亮的來信，第三度查問我的政治主張。」

海怡西選舉主任蔡亮在信中，並引述一篇黃之鋒去年回應譚耀宗的新聞報道，要求他回覆港獨是否自決前途的選項之一。

黃之鋒表示，已在過去兩輪回信當中，「非常清晰地回應選舉主任的所有查詢，直接指出自己的政治主張符合一國兩制的憲政框架」，質疑新接任的選舉主任借故拖延，「根本與港府和北京未傾掂數，迫不得以方要使出的下策」。

他強調，自己「仍非常樂意與蔡亮女士做筆友」，會於今晚八時半的限期前，「繼續鉅細無遺地於回信當中交待自己的政治主張」。

黃之鋒出戰的海怡西選區，原負責處理其參選資格的選舉主任、南區民政事務專員馬周佩芬更因病休假，由油尖旺民政事務專員蔡亮頂上。(資料圖片/李澤彤攝)

黃之鋒出戰的海怡西選區，選舉管理委員會周四(24日)下午發公告，原負責處理其參選資格的選舉主任、南區民政事務專員馬周佩芬更因病休假，由油尖旺民政事務專員蔡亮頂上，當晚舉行的候選人簡介會和抽籤程序，海怡西選區亦未能如期進行抽籤。

至於同時參選海怡西的新民黨的陳家珮，以及民主派林浩波，兩人已獲確認參選資格。