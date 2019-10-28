與年輕律師對話　鄭若驊：希望大家可以停止暴力　真誠溝通

政府修訂《逃犯條例》引發的政治風暴持續4個多月，曾主理修例事宜的律政司長鄭若驊今日（28日）發表網誌，透露她早前在香港律師會安排下，與約20名年輕律師交流。她表示，參與交流人士向她表達了很多不同看法，當中有與政府的立場相近，亦有與政府的立場完全不同，她認為這是好開始，期望這些坦誠交流可為政府日後的工作提供基礎，為香港尋找出路。

鄭若驊表示，「現時的風風雨雨已經持續了四個多月，我希望大家可以停止暴力，真誠溝通，共同解決現時社會上的問題」。（資料圖片/盧翊銘攝）

今次是鄭若驊繼本月13日之後，再於2周後發表最新一次網誌。她在文中形容年輕人是「未來的主人翁」，對方意見「十分值得我們參考」。她提及早前與約20名年輕律師會面，坦誠交流現時社會的局勢、介紹《施政報告》內與律政司有關的措施。

鄭若驊指，會面上雙方看法的立場有不同，但當中有些值得探討，承諾會繼續跟進，又指一次會面不能夠即時解決所有問題，但我認為這是一個好的開始，「現時的風風雨雨已經持續了四個多月，我希望大家可以停止暴力，真誠溝通，共同解決現時社會上的問題」。

鄭若驊又稱，未來會繼續與不同的法律界別人士會面，「或許會有人質疑對話的成效，但我相信如果連基本的交流也欠缺，要尋求一個大家都能夠接受的方案就必定會難上加難。」