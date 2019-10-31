英方交香港半年報告書　外相藍韜文促林鄭政治解決、示威者止暴

英國政府今天（31日）向英國國會提出香港半年報告書，英國外相藍韜文在報告指出，香港緊張局勢仍持續，指反修例運動的性質和手法已改變，強調有小數示威者破壞和試圖令銀行、地鐵站和機場停止運作，重申不能縱容（Condoned）暴力行為。 藍韜文同時指出，警方以更具侵略性的手法對付示威者，有示威者被子彈射中受傷，他對示威者遭不人道對待表示強烈關注，又強調必須保障在聯合聲明保障下的和平和合法集會自由。他促特首林鄭月娥透過政治手段緩和局勢，示威者亦需停止暴力。

藍韜文促示威者停止暴力。（資料圖片／鄭子峰攝）

是次香港半年報告書涵蓋自今年1月至6月30日於香港所發生的事件，《逃犯條例》修訂成為報告書的重軸。藍韜文在序言中指出，《逃犯條例》修訂等港人擔心日後被送返中國受審，觸發多場示威和遊行，反對修例；在過去數月，示威遊行愈來愈頻繁，示威者的需求亦有所增加，包括要求落實真普選。

藍韜文指反修例運動的性質和手法已改變，強調有少數示威者破壞和試圖令銀行、地鐵站和機場停止運作，有警方被刀所傷，示威者亦向警署等目標投擲汽油彈，重申不能縱容（Condoned）暴力行為。

藍韜文同時指出，警方以更具侵略性的手法對付示威者，有示威者被子彈射中受傷，他對示威者遭不人道對待表示強烈關注，又強調必須保障在聯合聲明保障下的和平和合法集會自由。

他對於林鄭委任兩人加入監警會和表明將嚴正跟進監警會報告表示歡迎，但仍未滿足示威者訴求，他促特首林鄭月娥透過政治手段緩和局勢，示威者亦需停止暴力，警方亦要以更適宜的手法處理示威者和保障和平集會自由，又指各方需透過對話，解決當前困局。他強調高度自治和法治是香港未來賴以成功的基石，各方都應尊重。

報告書除了關注反修例運動，亦有提及《國歌法》立法、香港民族黨被禁事件、「佔中九子」被判罪成、香港眾志秘書長黃之鋒入獄、黃台仰和李東昇獲德國庇護、一名香港永久居民在西九龍站內地口岸區被帶走等事件。