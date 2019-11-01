【逃犯條例】禁網傳煽惑暴力資訊　梁家傑：疊床架屋　似網禁先兆

政府修訂《逃犯條例》及警方被指濫暴濫權，引發連月來激烈示威衝突，而不少示威活動均由網上號召。律政司昨（10月31日）入稟禁止任何人在網上意圖發佈煽惑他人使用暴力的資料，受影響的網上平台包括連登及Telegram等。 大律師公會前主席、資深大律師、公民黨前立法會議員梁家傑接受港台節目《千禧年代》電話訪問時表示，法庭批出禁制令原則，通常是禁令內容不能模棱兩可或難以執行，他質疑，律政司申請的禁制令「中晒」，不符合禁制令的原則。他又指，目前已有法例管制網上煽動非法活動，禁制令猶如架床疊屋，唯一能令人夠猜測到的目的，是製造寒蟬效應，似乎是網禁先兆。 經民聯立法會議員、執業大律師梁美芬接受同一節目訪問時也承認，現有法例與禁制令中內容重疊，但她認為，法庭發出禁制令，有發放信息宣傳的作用，「一定要由法庭做，法庭係權威來源，佢講啲人先會尊重，政府講100次都冇用！」

梁家傑指，禁制令的內容難以搜證，「因為要證明有人因為佢做咗發布，先去做啲有暴力傷人傷物嘅事」。他舉例，如有人在連登教人做炸彈，但其實google上也能搜索到同類信息，「如何證明我發放嘅資訊令你做呢？」

他又質疑，煽動他人傷人或用暴力，在現行法例中，已經是罪行，而禁制令則是疊床架屋。他質疑，唯一能猜測到的目的，該禁制令是禁網先兆。他又指，政府做法令香港資訊流通受到很大威脅，影響香港作為自由市場和金融中心的地位。

梁美芬表示，現有法例與禁制令中內容重疊，但她認為，法庭發出禁制令，有發放信息宣傳的作用，「一定要由法庭做，法庭係權威來源，佢講啲人先會尊重，政府講100次都冇用」。（資料圖片）

梁美芬則說，禁制令是符合公眾利益，讓人知道互聯網行為並非「無王管」，惟她亦認為，現時有相同法例與禁止令相同，但有必要通過法庭發放信息，令人「收手」。

自由黨立法會議員鍾國斌則指，網上出現大量相對暴力的言論，是社會最大關注，希望禁制令發出後，能令社會「靜一靜」。對於外界擔心禁制令是為互聯網管制鋪路，鍾國斌亦認為，絕對會造成這種反向，「呢樣禁嗰樣又唔俾，好似講唔通」。惟他希望在目前社會氣氛下，禁制令產生效果。