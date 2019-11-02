【政圈風聲】內會主席選舉罕有與泛民齊拉布　建制有何盤算？

立法會內務委員會今天召開第四次會議，至今仍未選出主席和副主席，情況前所未見。據了解，民主派計劃把正副主席選舉拖延至今年12月，有民主派議員透露，此舉目的除了令立法會大會沒有代主席，立法會主席梁君彥須獨力全程主持會議，令梁疲於奔命，同時亦可作政治姿態，讓民主派支持者知道，議會與社會並非平行時空，不會一切如常。 在四次會議中，建制派和民主派就規程問題爭拗不斷，變相助長泛民拉布。有民主派議員研判，建制派配合拉布，是為了毋須在區議會選舉前表決《施政報告》致謝動議，避免進一步影響選情。

立法會內務委員會仍未選出正副主席，情況前所未見。（資料圖片）

立法會復會已接近一個月，多個事務委員會上演搶位戰，戰況非常激烈，大部份委員會已完成正、副主席選舉，包括最具爭議的財務委員會正、副主席選舉。不過內務委員會主席選舉在原副主席、公民黨郭榮鏗主持下，四次會議仍未能選出主席。

建制派早前揚言 包攬正副主席職位

內務委員會被視為各黨派的主要陣地，委員會主席為立法會大會代主席，是未來立法會主席的搖籃。委員會主要職能是為未來一周的立法會會議作準備，並商議與立法會事務有關的事情，及審議已提交立法會的法案，以及在立法會會議席上提交省覽或提交立法會批准的附屬法例。

與此同時，內務委員會正、副主席每星期代表委員會與政務司司長會面，因此，建制派欲踢走郭榮鏗、包攬內會正副主席的舉動，觸發泛民不滿，加上反修例運動下的政治風氛，令民主派22名議員「披甲」參選主席，挑戰角逐連任的民建聯主席李慧琼。

泛民冀延至12月 建制不斷發言配合

據了解，民主派計劃把正副主席選舉拖延至今年12月，有民主派議員評估，建制派不斷發言配合「拉布」，加上選舉主持為郭榮鏗，認為絕對有足夠彈藥把選舉拖延。

有民主派指出，拖延選舉有兩大目的，其中之一是要讓梁君彦疲於奔命，因未能選出內會主席時，立法會大會沒有代主席，變相梁君彥須獨力全程主持會議，梁君彦亦因此需在周三、周四的大會中增設小段時段，讓梁可上廁所、吃午飯等。

立法會內務委員會仍未選出主席，有泛民議員認為建制派配合拉布，是為了毋須在區議會選舉前表決《施政報告》致謝動議。（資料圖片）

政府亦未就內會選舉與泛民溝通

另一目的是作為一種政治姿態，有民主派議員直指，年輕人在反修例運動被打至頭破血流，立法會不可能一切如常，強調議會與社會並非平行時空，又指政府至今仍未就內會主席「難產」與泛民溝通，反映政府也不在乎是否選不到主席。

建制或想押後施政報告致謝動議

由於沒有內會主席，按《議事規則》需由內會主席提出的《施政報告》致謝動議也需要押後審議。有泛民議員認為，建制派在內會上「配合」泛民「東拉西扯」，旨在致謝動議未能在區議會選舉前審議，避免因投票支持林鄭月娥任內的第三份《施政報告》而進一步拖垮建制派選情。