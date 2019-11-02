【11.2集會】多枚催淚彈襲維園　不少長者難抵濃煙不適　需揹離場

過百名區議會候選人原定今日(2日)在維園舉行選舉聚會，惟最終被警方施射催淚彈驅散，市民煙霧瀰漫中踏過草坪逃出維園，當中多名長者感到不適。 一名只戴上醫護口罩的長者忍受不住刺鼻的催淚煙停低腳步，多個年輕面孔見狀上前協助，有人挺身代步，背起老人家。

今日的維園集會是民主派候選人以候選人名義召開，根據《選舉條例》，每名候選人可在毋須申請下，舉辦少於50人的選舉集會，過百候選人事前已表明參加。

集會吸引到千計市民與候選人「交流」，前來的非只年輕人，亦不乏一家大細，小至幼稚園學生，大至攙扶拐仗的老人家。

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集會被警方驅散告終，其實早在開始前已見先兆。下午兩點多，防暴警察在通往維園的記利佐治街高舉藍旗，警告前往集會的市民，到下午4時許，維園一帶槍聲四起，在草坪上，人群間已隱約傳出小心安全的忠告。

未幾，防暴推進到維園，在足球場上施放多輪催淚彈，白煙一次又一次升起，現場的空氣愈來愈刺鼻，草坪和球場上的市民如水般踏著青草往天后方向奔跑，站在其中視覺震撼。

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煙霧瀰漫著維園，不少長者難忍催淚氣的刺鼻氣味而感到不適、甚或受傷，有老家人只好停下來，身旁的年輕人見狀也放低腳步上前照料，有年輕人背起長者，帶老人家離開。