【七區集會】警方突關閉添馬公園　總督察：邊個講要事前通知？

反修例運動持續接近五個月，有網民呼籲今天（3日）到七區集會，包括金鐘添馬公園。在下午一時半，添馬公園氣氛平靜，約有數十名外籍傭工在公園聚會，亦有數十名長者在公園散步和談天。 至下午1時45分，十多名防暴警察到添馬公園指添馬公園將關閉，要求在場巿民離開。中區警區總督察陳淑萍表示，經過評估後決定因保障公共安全為由關閉添馬公園，被問到為何臨時臨急關閉公園，陳淑萍稱：「其實邊一個人講，事前（關閉公園）要通知邊一個人嘅呢？」

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警方在下午1時45分於添馬公園播放廣播，指添馬公園或將有公眾活動進行，決定將公園關閉，呼籲所有人離開。及後有十多名防暴警察一字形排開向海富天橋推進，有長者不滿警方做法，不願意離開公園，有防暴警察警察稱若不離開將干犯阻差辦公罪。有帶同大量食物到公園野餐的外籍傭工在離開時顯得相當狼狽。

中區警區總督察陳淑萍事後接受訪問時表示，經過評估後決定因保障公共安全為由關閉添馬公園，已向在場人士解釋清楚關閉公園的原因，又指今天政府總部也無人辦公，經過與各部門協調後，決定關閉公園。

被問到為何臨時臨急關閉公園，陳淑萍稱：「其實邊一個人講，事前（關閉公園）要通知邊一個人嘅呢？」至於有否剝削公眾使用公共空間的自由，她稱：「我哋無剝削到呀。」

有傳媒追問陳淑萍，指為何有大量警員未有佩戴委任證或寫上小隊編號的白卡，她未有回答。

除了添馬公園被關閉，通往政府總部、添馬公園和立法會的天橋亦封閉，電梯停止運作，大批蒙面的警員在天橋上戒備。

有警員不認識馬逢國將其截停

警方封閉天橋後，體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國與助理突然現身天橋，有男警不認得馬逢國，及後有女警上前指馬是立法會議員，馬隨後由警員護送返回立法會。