國際蛋糕節反修例作品被DQ　大會：有人威脅要損壞蛋糕！

英國伯明翰11月1日至3日舉行的國際蛋糕節2019（Cake International 2019），DQ風波愈演愈烈。有內地蛋糕師不滿香港示威作品而向主辦方投訴，令該蛋糕被取消資格。而被取消資格的參賽者在社交網站發文，表示有另一參加者與香港示威相關的作品雖然得獎，且無被人投訴，卻被大會移走。
先看看被DQ蛋糕的設計，有音樂襯托↓
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今天，我們有人被捕，我們有人遠赴英國出賽被政治DQ。我們覺得不忿憤怒，但我們仍然會做自己，會上訴會爭取，即使最後結果不能盡如人意，但我們仍會用多一口氣告訴你，你錯了 #大會在沒有告知情況下把音樂關掉 #現附上完整連音樂的片段 One of our teammates joined the cake international show and got disqualified due to complaints from Chinese candidates, claiming that this cake contains offensive content by promoting independence of Hong Kong. #politicalcensorshipinUK #nec #cakeshows #cakeinternational2019 #thecakeshows2019 #cakeart #cakedecoration #cakedecorating 不要用一顶「港独」的帽子去抹杀了解事情的机会
早前被投訴的香港反修例示威作品，是一個3層高蛋糕，底層是香港常見的「連儂牆」，第二層是黑色蛋糕，旁邊有「V煞」面具和雨傘等物品，雨傘後用乾冰噴出氣體，最頂層是黃色蛋糕，模仿成黑膠唱片機的模樣，上面的「唱片」會轉動並播音樂，旁邊有黃色頭盔，以及一個戴上面具、眼罩，拿着警棍和黃色雨傘的示威者。
內地蛋糕師投訴 大會：有人威脅要損壞蛋糕
這個作品在比賽的第一天，即被內地蛋糕師陳瑤投訴，稱這是「疑似港獨作品」，又稱以技術水平來看「恐怕不是衝着拿獎的，更像一個政治工具」。
這個作品最終被取消資格，事件在英國及中港均受到關注。國際蛋糕節主辦方在facebook表示，取消資格是基於一項投訴，當中有人威脅要損壞蛋糕。
主辦方稱取消資格因「體積過大」
主辦方又表示，他們評審得獎的原則是裝飾技巧，而不是蛋糕的主題，而最終該蛋糕是因為「體積過大」（Oversized）而被取消資格，當中不涉及政治理由。
然而，有人去信大會要求解釋，得到的回覆透露更多資訊。
主辦方的官方聲明配相，避開政治敏感的「V煞」面具、示威者等部份↓
指不涉政治理由 回信表示「不宣揚任何政治觀點」
作品被DQ的香港蛋糕店在Instagram貼出該封回信，上面表示該蛋糕是「移離比賽區域」而不是移離整個活動。信件稱有人投訴蛋糕的主題，而大會「不會宣揚任何政治觀點」。
蛋糕店透露，另有香港參加者一個與香港反修例示威相關的作品得獎，並無收到任投訴，但同樣被移離比賽區域，認為這是政治審查。
此外，有諷刺美國總統特朗普與朝鮮領導人金政恩的蛋糕，並沒有被DQ。
大會在回覆查詢信件時稱「不會宣揚任何政治觀點」，但無論有投訴還是無投訴的香港示威作品都被移走，相反諷刺美國總統特朗普與朝鮮領導人金正恩的蛋糕，卻可以參賽並得到官方宣傳。（Cake International Twitter）
蛋糕店：別用「港獨」帽子抹殺了解事情機會
蛋糕店又表示，大會在沒有告知的情況下關掉蛋糕的音樂，他們會上訴，同時又用簡體字寫上「不要用一頂『港獨』帽子去抹殺了解事情的機會」。
至於製作上述三層蛋糕的蛋糕師亦在Instagram表示，其實她有兩個作品計劃參加兩項比賽，部份材料在運送過程中受損，只夠時間修復其中一個，於是就選了修復香港反修例示威蛋糕，過程中得到店舖老闆及其他同事支持。
英媒引述蛋糕師：威脅摧毀別人作品不應再批參賽
事件受到多方關注，英國《電訊報》引述Kraftykook’s Kitchen Kreations的行政總裁Julie Dickens表示：「不管蛋糕背後的政治動機為何，任何人威脅要摧毀別人的作品，都應該要終身取消資格，不得再參賽。」
今屆國際蛋糕節的部份作品↓