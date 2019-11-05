國際蛋糕節反修例作品被DQ　大會：有人威脅要損壞蛋糕！

英國伯明翰11月1日至3日舉行的國際蛋糕節2019（Cake International 2019），DQ風波愈演愈烈。有內地蛋糕師不滿香港示威作品而向主辦方投訴，令該蛋糕被取消資格。而被取消資格的參賽者在社交網站發文，表示有另一參加者與香港示威相關的作品雖然得獎，且無被人投訴，卻被大會移走。

先看看被DQ蛋糕的設計，有音樂襯托↓

早前被投訴的香港反修例示威作品，是一個3層高蛋糕，底層是香港常見的「連儂牆」，第二層是黑色蛋糕，旁邊有「V煞」面具和雨傘等物品，雨傘後用乾冰噴出氣體，最頂層是黃色蛋糕，模仿成黑膠唱片機的模樣，上面的「唱片」會轉動並播音樂，旁邊有黃色頭盔，以及一個戴上面具、眼罩，拿着警棍和黃色雨傘的示威者。

內地蛋糕師投訴 大會：有人威脅要損壞蛋糕

這個作品在比賽的第一天，即被內地蛋糕師陳瑤投訴，稱這是「疑似港獨作品」，又稱以技術水平來看「恐怕不是衝着拿獎的，更像一個政治工具」。

這個作品最終被取消資格，事件在英國及中港均受到關注。國際蛋糕節主辦方在facebook表示，取消資格是基於一項投訴，當中有人威脅要損壞蛋糕。

主辦方稱取消資格因「體積過大」

主辦方又表示，他們評審得獎的原則是裝飾技巧，而不是蛋糕的主題，而最終該蛋糕是因為「體積過大」（Oversized）而被取消資格，當中不涉及政治理由。

然而，有人去信大會要求解釋，得到的回覆透露更多資訊。

主辦方的官方聲明配相，避開政治敏感的「V煞」面具、示威者等部份↓

指不涉政治理由 回信表示「不宣揚任何政治觀點」

作品被DQ的香港蛋糕店在Instagram貼出該封回信，上面表示該蛋糕是「移離比賽區域」而不是移離整個活動。信件稱有人投訴蛋糕的主題，而大會「不會宣揚任何政治觀點」。

蛋糕店透露，另有香港參加者一個與香港反修例示威相關的作品得獎，並無收到任投訴，但同樣被移離比賽區域，認為這是政治審查。

此外，有諷刺美國總統特朗普與朝鮮領導人金政恩的蛋糕，並沒有被DQ。

大會在回覆查詢信件時稱「不會宣揚任何政治觀點」，但無論有投訴還是無投訴的香港示威作品都被移走，相反諷刺美國總統特朗普與朝鮮領導人金正恩的蛋糕，卻可以參賽並得到官方宣傳。（Cake International Twitter）

蛋糕店：別用「港獨」帽子抹殺了解事情機會

蛋糕店又表示，大會在沒有告知的情況下關掉蛋糕的音樂，他們會上訴，同時又用簡體字寫上「不要用一頂『港獨』帽子去抹殺了解事情的機會」。

至於製作上述三層蛋糕的蛋糕師亦在Instagram表示，其實她有兩個作品計劃參加兩項比賽，部份材料在運送過程中受損，只夠時間修復其中一個，於是就選了修復香港反修例示威蛋糕，過程中得到店舖老闆及其他同事支持。

英媒引述蛋糕師：威脅摧毀別人作品不應再批參賽

事件受到多方關注，英國《電訊報》引述Kraftykook’s Kitchen Kreations的行政總裁Julie Dickens表示：「不管蛋糕背後的政治動機為何，任何人威脅要摧毀別人的作品，都應該要終身取消資格，不得再參賽。」

今屆國際蛋糕節的部份作品↓