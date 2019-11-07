【01獨家民調】海濱岑敖暉領先鄒秉恬　3成7「首投族」未有意向

在反修例風波及暴力示威衝突陰霾下，今屆區議會選舉備受矚目，選情激烈而波譎雲詭，可說是最難測預的一次選戰。距離投票日尚餘不足20日，《香港01》挑選多個焦點選區進行民調，以初步檢測各候選人的選情，以及了解近月政治事件對選民的影響。今日公布第一個民調結果－－荃灣海濱區。

岑敖暉在民調中領先。（資料圖片/盧翊銘）

49%受訪者人未選定候選人

荃灣海濱選區共有4人參選，包括學聯前副秘書長岑敖暉、競逐連任的當區區議員鄒秉恬、報稱獨立及任職企業行政部經理的莫遠君，以及報稱項目經理的陳宇希。由於陳宇希被視為岑敖暉的「PLAN B」，故今次民調不將陳宇希涵蓋在內，以更清晰反映三方陣營的形勢。

《香港01》昨日在荃灣海濱選區進行實地問卷調查，成功訪問到168名當區選民。其中153人表示會投票；11人表示考慮中，4人表示不會投票。

根據調查結果，表示會投票的153名受訪者中，50人表示將會投票予岑敖暉，佔32.7%；將會投票予現任區議員鄒秉恬的有17人，佔11.1％；支持莫君遠的有11人，佔不足8%。

不過，該區的選情仍隱藏變數，在153名「會投票」的受訪者，有49%（75人）表示「未選定」支持的候選人，即暫時未有明確投票取向。

岑敖暉支持者34%屬「首投族」

會投票予岑敖暉的受訪者中，大學程度有28人，佔56%；擁碩士程度或以上的有3人。而投票予鄒秉恬的居民中，擁大學學歷的有6人，2人擁碩士或以上學歷。稱投票予莫遠君的3人報稱大學程度，1人為碩士或以上學歷。

年齡層方面，支持岑敖暉者以年輕人為主，當中有27人，佔54%；稱投票予鄒秉恬的受訪者以30歲至60歲一層為主，有13人，佔76%，當中沒有任何18至30歲受訪者。

值得關注的是，稱會投票的153人中，有37人表示屬「首投族」，即他們之前從未在區選中投票。

而稱會投票予岑敖暉受訪者中，有34%（17人）都報稱「首投族」；支持鄒秉恬的選民中，屬「首投族」的僅有1人，不足6%。支持莫君遠的人中，也有5名「首投族」，佔其支持者總數近半。

另有14名「首投族」表示「未選定」支持對象，佔全部「首投族」的37.8%。

建制派的現任區議會鄒秉恬選情落後，相信與近期修例風波有關。（資料圖片）

逾六成人稱受近月政治事件影響投票意向

至於選民的投票取向，會否受近月席捲全社會的政治風波影響？有關調查顯示，153名受訪者中，108人表示近月政治事件，是他們選擇候選人的關鍵因素，佔70.6%；其他45人（29.4%）表示沒有受影響。

而稱受近期政治事件影響而選擇候選人的108人中，37.9%（41人）表示會投票予岑敖暉，表示會投票予鄒秉恬和莫君遠的，均有6.5%（7人）。當中表示「未選定」候選人的則有49.1%（53人）。

注：本次民調由4名問卷調查員，以實體問卷街頭訪問形式，於2019年11月6日進行。訪問時段為下午三時到五時；及下午五時半到八時。首個訪問時段， 4名調查員以2人為一組，分別在荃灣西地鐵站口及海濱長廊進行隨機街訪。第二個訪問時段，調查員則以相同分組形式，在海濱花園閘口及海濱長廊進行訪問。