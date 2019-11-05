林鄭月娥主動慰問墮樓科大生：我好傷心　籲市民遠離暴力場合

正在上海出席第二屆中國國際進口博覽會的行政長官林鄭月娥，晚上6時在上海會見傳媒，主動慰問周日衝突中墮樓的科大生，又指近日每次集會示威都會演變成極端暴行，呼籲市民遠離有關場合，令警方在執法時不會產生不必要誤會。

林鄭月娥慰問在周日於將軍澳尚德邨墮樓的科大生，周姓青年情況至周二仍然未有好轉，情況危殆。（陳康智攝）

林鄭月娥會見傳媒時提及，上周日香港發生暴力示威，有暴徒用慣常有的極端行為破壞商店、縱火以攻擊警察，「我特別好傷心，在衝突中有香港市民受到嚴重傷害，特別包括科技大學的一位同學，我在此向他以及其他受傷人士表示深切慰問。」

林鄭月娥呼籲，香港經過五個月動盪紛爭，社會繃緊，大家不願意見到的事都會發生，例如因政見不同而在街上用暴力解決「私了」。她重申暴力只會滋生更多暴力，不能解決問題。

她又指，近日每次集會示威都會演變成極端暴行，呼籲市民遠離有關場合，令警方在執法時不會產生不必要誤會。政府會繼續依法壓止暴力，並和社會各界保持溝通對話，尋找出路。

林鄭重申不會特赦被捕者 指違背法治原則

被問及是否研究特赦時，林鄭就指，已多次強調，如社會上提出有關的概念的意思，是曾經犯法而被逮捕的人可以被特赦，該建議不會被接受，因其與法治社會原則相違背。