【逃犯條例】7民主派被捕或預約拘捕　陳淑莊斥大搜捕火上加油

7名民主派立法會議員昨天（8日）被警方或預約拘捕，其中人民力量陳志全今日（9日）凌晨完成拘捕過程，他指被控違反《立法會(權力及特權)條例》（《特權法》）第19條A，在立法會大樓懷疑襲擊、妨礙或騷擾在會議廳範圍內的民建聯葛珮帆和周浩鼎，合計兩條罪名。 民主派召集人、公民黨陳淑莊批評，政府不只不處理因修例引致的社會問題，反而火上加油，大規模搜捕民主派議員，強調當日民主派議員只是想阻止不合規程的會議，政府卻拘捕指出問題的人。

5月的逃犯條例法案委員會上，泛民阻止會議舉行。（資料圖片／李澤彤攝）

7名被捕或預約拘捕的民主派立法會議員包括陳志全、朱凱廸、區諾軒、民主黨林卓廷、公民黨郭家麒、街工梁耀忠和新民主同盟范國威。

陳志全與其他民主派立法會議員今早在立法會交代事件，指他、區諾軒和朱凱廸凌晨已完成拘捕過程，他就在昨晚10時半收到警方電話，對方指到家中找不到他，故致電預約拒捕，陳志全隨後在凌晨12時半到達警署。

陳志全透露，他被控違反《立法會(權力及特權)條例》（《特權法》）第19條A，在立法會大樓會議室1懷疑襲擊、妨礙或騷擾在會議廳範圍內的議員民建聯葛珮帆和周浩鼎，合計兩條罪名。

周浩鼎（左）和葛珮帆（右）在逃犯條例委員會上，以手提電話拍攝會議廳內的情況。（資料圖片／盧翊銘攝）

他批評《特權法》本用來保護議員，現卻被政府濫用控告議員，又指政府在事隔半年才檢控，屬秋後算帳，質疑林鄭稱會反省只是「講一套做一套」，繼續與民為敵。

昨天科大生周梓樂終告不治，他認為警方在昨天悲傷的日子大搜捕民主派議員，只是想激起更多民怨，甚至令市民用更激烈手法，居心叵测。

在721元朗白衣人無差別襲擊市民事件中，林卓廷是受害人之一，他指今次警方拘捕的立法會議員數目，比721案6名被告還要多，反映政府打壓民主派議員在議會內合理抗爭不遺餘力，但追捕721暴徒卻不見成績。

林卓廷指，警方初時接受今早10時到立法會拘捕他，但早上警方不敢來，他強調絕對不會到警署接受預約拘捕，「你既然指控我立法會犯法，我就係立法會等你」，他願意通宵留守立法會，不會潛逃。

民主派召集人、公民黨陳淑莊批評，反修例運動已持續5個月，但政府不只不處理因修例引致的社會問題，反而火上加油，先訂立《禁蒙面法》，昨日又大規模搜捕民主派議員，她強調當日民主派只是想阻止不合規程的會議，但政府卻拘捕指出問題的人，而非處理現時社會問題，本末倒置。

陳淑莊形容，本月的區議會選舉是變相公投，民主派希望區議會選舉如期舉行，讓當選區議員在18區繼續跟進警員涉嫌濫用暴力的問題，不容政府和建制派有藉口將取消區議會選舉的責任推在反修例人士身上。