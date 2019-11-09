梁美芬稱要完成23條立法需時長　陳淑莊批張曉明唯恐天下不亂　

國務院港澳辦主任張曉明發表文章，表示香港尚未完成《基本法》23條立法，也未設立相應執行機構，是近幾年來「港獨」等本土激進分離勢力的活動不斷加劇的主要原因之一。基本法委員會委員、經民聯立法會議員梁美芬表示，要完成立法需要一段長時間，並要考慮政治因素，認為現階段首要工作是平息亂局；公民黨陳淑莊則批評，張再提立法是唯恐天下不亂，在社會緊張的局勢下，再對香港施壓，形同火上加油。

梁美芬表示，若要立法，相信需要一段較長的時間。 (資料圖片/李偉欣攝)

張曉明發表文章，解讀十九屆四中全會通過的《決定》精神，當中提及香港未完成《基本法》23條立法，是近幾年來「港獨」等本土激進分離勢力的活動不斷加劇的主要原因之一，認為香港有責任建立健全維護國家安全的法律制度。

梁美芬表示，香港至今仍未成完23條立法，或多或少令某些行為未受到管制，例如23條所提及的反分裂行為，認為立法後，如發生一些牽涉外國力量的連聯，這部份是比較關鍵。梁指出，雖然普通法中有不少法例及案例具阻嚇力，但香港現時在執法方面未能「做到最好」。不過，由於現時社會出現騷亂，若要立法，相信需要一段較長的時間。

公民黨陳淑莊批評，張曉明此時提及23條立法是唯恐天下不亂。(李偉欣攝)

梁美芬沒有正面回應未完成立法，是否港獨活動加劇主因之一。但她指出，《基本法》第一條已清楚說明香港是不容許「港獨」和不擁有「自決」的權力，認為「大家在這方面的知識要進一步推廣」。 梁美芬又稱，讓香港自行就23條立法，代表着中央對香港的信任。

公民黨陳淑莊則批評，張曉明此時提及23條立法是唯恐天下不亂，在本港緊張的社會局勢下，再向林鄭及香港人施壓。雖然未必會有即時效果，但如政府在未處理好亂局下再強推23條，只會令市民心裡的結更難打開。