【11.12中大】警當段崇智面前射催淚彈　李家超：校長身後有暴徒

防暴警一連兩日於多間大專院校與學生對峙，其中以中大校園的衝突最為嚴重，警方徹夜在二號橋和學生對峙，期間發射過千枚催淚彈及出動水炮車，中大校長段崇智曾欲與前線指揮官交涉不果，被防暴警警告馬上離開，防暴警察隨後更在校長未離開的情況下施放催淚彈。 保安局局長李家超今早(13日)回應事件，強調香港沒有一個地方是法外之地，包括大學，又指不希望學校成為產生暴力的地方。他稱中大衝突的始末是源於有暴徒霸佔橋段，從高處掉雜物至橋下的高速公路，警方必須採取行動制止危害安全事件繼續發生。 至於有警員在中大校長段崇智在場時發射催淚彈，李家超指當時校長身後有暴徒，亦有人手持攻擊性物件，警方在這種情況下要確保安全，採取適當的行動。

保安局局長李家超今早(13日)回應事件，強調香港沒有一個地方是法外之地，包括大學。(楊凱力攝)

保安局局長李家超今（13日）早出席立法會大會質詢，他表示昨日全港超過30個地方發生多宗嚴重暴力事件，所製造的破壞及危險性非常嚴重。他提到當中出現新現象，包括有人向列車車廂、行走中的列車及油站扔汽油彈；並破壞焚燒路邊的無辜車輛。

李家超強調，香港任何地方都受法律規管，「沒有一個地方，包括大學，是法外之地。」任何人犯法警方都有責任採取行動，不希望學校成為產生暴力的地方。他又說，留意到學校內有辦公室被破壞及毆打情況，希望市民認清目前暴力嚴重程度，共同適當地誘導不同人士，特別是學生，令學校回歸一個教育的地方。

調停未有結果，警方再發射催淚彈，段崇智掩鼻撤離。（曾梓洋攝）

被問到警方在中大2號橋發射過千枚催淚彈是否恰當，李家超稱事件的始末是源於有暴徒霸佔橋段，從高處掉雜物至橋下的高速公路，警方必須採取行動制止危害安全事件繼續發生。「當他們剛控制到橋段時，曾經被襲擊，大家可以看到他們被襲擊的情況越來越激烈。」柚子假如當時警方沒有部署好，或者以發生嚴重傷亡事件。

有傳媒追問為何中大校長段崇智到場時警方仍要發射催淚彈，是否抹煞斡旋空間。李家超反駁指記者所講不是整個事實的情況，「校長身後有暴徒，亦有人手持攻擊性物件。」他只警方在這種情況下要確保安全，採取適當的行動。「事實上，警方和校方溝通後亦都決定離開現場，令大家在事件中有個較緩和的情況。警方考慮所有情況後採取適當部署，令情況得以控制外，將威脅繼續減退。」