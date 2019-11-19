【逃犯條例】人民日報：外部勢力干預香港事務的企圖注定失敗

內地《人民日報》周一（18日）發表評論員文章，強調香港事務是中國的內政，不容任何外部勢力橫加干涉，中方立場堅定不移，而外部勢力干預香港事務的企圖注定失敗。

文章表示，國家主席習近平在巴西利亞出席金磚國家領導人第十一次會晤時，指出中國政府反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移，而這是對香港激進暴亂分子及其幕後支持勢力發出的嚴厲警告，「任何企圖搞亂香港、損害中國良好發展局面、阻撓中華民族偉大復興的圖謀和行徑，都必將遭到包括廣大香港同胞在內的全體中國人民的反對，也注定遭受可恥的失敗。」

文章稱，香港圍繞修改《逃犯條例》出現的事態早已完全變質，而一些西方政客和媒體罔顧事實、顛倒黑白、是非不分，無視香港社會各界的民意訴求，無視國際關係基本準則，公然為激進暴力分子和分裂勢力撐腰打氣，公然插手香港事務企圖對華施壓，「這是對中國內政的粗暴干涉，充分暴露了他們搞亂香港、牽制中國發展的險惡用心。」

文章認為，在香港持續發生的激進暴力犯罪行為中，一些外部勢力扮演極不光彩的角色，將肆意縱火、打砸商鋪、暴力襲警等嚴重犯罪稱之為人權和民主問題，對特區政府依法施政和中央政府對港政策指手劃腳，對「一國兩制」進行別有用心的抹黑，甚至公然為香港反對派和激進勢力從事「反中亂港」活動提供保護傘，將香港作為牽制和遏制中國發展的新籌碼。

文章最後強調，暴力犯罪不僅是危害香港社會的「病毒」，也是禍害全人類的公敵，當前越來越多國家通過官方聲明、照會及公開表態等方式表示支持「一國兩制」，希望香港恢復穩定和秩序，並要求那些為暴力違法行為張目、為「反中亂港」分子站台的西方政客，盡快改變錯誤做法，停止火上加油、推波助瀾的無恥行為。