離島區議會活動撥款不均　南丫島人均撥款比東涌多12倍　

2019區議會選舉將於11月24日舉行，除投票外社市民亦關心區議會撥款是否用得其所。《香港01》發現，離島區議會給予地區團體的撥款分配不均；佔全區人口近六成的東涌，該區團體只獲整體撥款一成半，每年每人獲約5元撥款。相反，居民僅6,000多人、佔全區人口僅3.4%的南丫島，該區團體所獲撥款佔整體逾一成，人均撥款約67.4元，是東涌居民的12倍。 另外，離島區議會的地區團體撥款中，有逾四成撥給離島區八個鄉委會。有區議員認為東涌新搬入人口較多，居民組織不多，加上區議會撥款審批手續繁複，一般居民難以處理，導致活動撥款申請較其他地區少。

翻查文件，離島區議會在2018/19年度的「社區參與計劃」撥款共1,873萬元。款項分為五大部份，由區議會以及其轄下委員會，如社區事務及文化康樂委員會﹙社康會﹚、旅遊漁農及環境衞生委員會等，負責審批撥款的運用。

一年向地區團體批出392萬元活動撥款

當中，離島區議會轄下的社康會負責處理的金額最多，2018/19年度達1,400萬元，佔比高達66.8%。此筆款項可用作資助康文署，以及地區民政事務處轄下組織所舉辦的活動，亦有部份撥款額開放予地區團體申請，包括鄉事委員會及非政府組織。

撇除對康文署及民政事務處的撥款，離島區議會社康會2018/19年度一共向地區團體批出392萬元的活動撥款，舉辦過190項活動﹙以活動舉辦日期計算﹚。

活動撥款分配不均 東涌人均5元

以獲批撥款團體所在地計算，可發現離島區議會內各區所獲撥款與人口數量不成比例、分配不均。東涌2019年約有10.1萬人，佔離島區總人口約6成，區內團體僅獲批50多萬元活動資助，即人均僅5.2元﹙計算方法：2018年經社康會處理的地區團體申請撥款，除以區內人口，不包括跨區活動﹚。愉景灣人均獲批撥款更少，只有2.1元。

其餘離島區域人口較東涌少，但所獲撥款更多，人均可獲37.3至67.4元資助。其中南丫島居民人均獲得活動資助額達60多元，是東涌居民的12倍。

鄉委會獲逾四成活動撥款

離島區議會社康會上年度一共處理過96個團體的撥款申請，包括區內鄉委會、屋邨互委會、業主立案法團、體育及舞蹈推廣組織、婦聯及學校等。

然而，比較不同團體2018年獲批款額，可發現鄉委會可獲較多撥款。在十個獲得最多撥款的團體中，有7個為鄉委會。離島八大鄉議會獲得撥款佔所有地區組織撥款43%。

坪洲鄉委會年獲最多撥款

當中，坪洲鄉委會獲資助最多，12次活動申請，共獲33.4萬元，供坪洲舉辦龍舟競渡、坪洲日、酬神戲曲、國慶晚會等大型活動，也有敬老聚餐、足球比賽等。

比較每次活動平均資助額，大嶼山南區鄉委會舉辦一次活動平均可獲4.7萬元，為離島8個鄉委會之最，其次是梅窩及大澳。

旅遊推廣活動撥款較社區活動多

2018年獲批金額最多的是撥款16萬元予長洲太平清醮值理會，舉辦一連五天的太平清醮；其次是寶蓮禪寺主辦的浴佛慶典，獲11萬撥款。撥款最多的十個活動中，有九個是全港性節慶及旅遊推廣活動，只有由大嶼山南區鄉事委員舉辦的「四鄉區居民新春同樂日」一項屬社區活動，獲撥款8.4萬元。

區議員：新區少居民組織難舉辦活動

東涌逸東邨南區議員郭平認為當區多為新遷入人口，居民之間的關係倘不算密切，居民組織不多，而舉辦活動主要是義務工作，有時甚至要自己掏錢，加上撥款審批手續繁複，一般居民未必能應付，這導致該區較少會有組織申請撥款舉辦活動。

郭平為滿逸選區候選人，同區候選人還有王俊傑。