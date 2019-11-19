【禁蒙面法】大律師公會發聲明　批法工委言論「法律上錯誤」

高等法院原訟法庭昨日（18日）判決，裁定《緊急情況規例條例》之下訂立的《禁止蒙面規例》部份違反《基本法》規定。 全國人大常委會法制工作委員會發言人今日（19日）評論，指判詞不符合《基本法》，並主張只有全國人大常委會有權判定香港法律是否符合《基本法》。 法工委發言人亦主張《緊急情況規例條例》於回歸前已經生效，並被全國人大常委會根據《基本法》第 160 條採納為特區法律，因此符合《基本法》。 香港大律師公司發出聲明，表示法工委的說法在法律上是錯誤的。

高等法院裁定《緊急情況規例條例》之下訂立的《禁止蒙面規例》部份違反《基本法》規定。（資料圖片）

若案件牽涉法律條合憲性而不裁決 違反司法誓言

大律師公會的聲明表示，香港法院院以往曾宣告某些違憲法律條文無效，而法院過往運用這權力並未曾受到質疑。根據上訴庭的案例，香港法院必須根據《基本法》及《香港人權法》的條文與精神判案，法庭亦有責任宣告違憲的法律條文無效。反而，倘若案件牽涉法律條文的合憲性而法院卻不作出裁決，法院就未能捍衛《基本法》，違反法官需擁護《基本法》的條件。

大律師公會指，《基本法》第160條沒有規定香港法律於回歸後被全國人大常委會採納為特區法律，其合憲性不能被挑戰。《基本法》第160條規定，如任何法律條文與《基本法》抵觸，可依照《基本法》規定的程序修改或停止生效。

《基本法》第85條指出香港特別行政區法院應獨立進行審判，不受任何干涉，司法人員履行審判職責的行為不受法律追究。（資料圖片）

香港司法獨立及有終審權 法院不受任何干涉

聲明續指，根據《基本法》第19條，香港特別行政區享有獨立的司法權和終審權。《基本法》第85條亦指出香港特別行政區法院應獨立進行審判，不受任何干涉，司法人員履行審判職責的行為不受法律追究。「任何言論主張香港法院不能裁定法律條文是否違反《基本法》，是限制香港法院一向享有的獨立司法權，亦違反《基本法》，破壞《基本法》賦予香港特別行政區的高度自治權」。

司法程序未完就評論 或給予向司法機構施壓印象

社會一直有不同聲音，討論法院的判決，大律師公會表示大眾固然可以評論及批評任何法院判詞，但任何建議全國人大常委會在司法程序尚未完結之前就《基本法》作出詮釋或評論的主張，無疑會給予公眾一個印象，就是香港司法機構及制度被施加壓力，這完全無助捍衛對法治的尊重。