【立法會】容海恩提休會待續　討論區選能否安全有序進行

立法會舉行大會會議，有議員動議調查反修例運動，官員將回應議員口頭質詢。 新民黨立法會議員容海恩質疑政府能否確保公平、公正地舉行選舉，區諾軒亦表示民主派有候選人更遭意見不合人士咬甩耳仔，重申暴力問題的根源在於政府漠視意見。

早上會議立法會議員許智峯就有關「反修例運動」提岀口頭質詢，惟他在宣讀問題時，民建聯何俊賢提岀規程問題，指許智峯並未有跟隨文字版本宣讀，將「反修例」讀成「反送中」，要求立法會主席梁君彥裁決，梁君彥稱許未有跟隨原文讀岀，直接宣布進入第二條口頭質詢，引起民主派議員不滿。民主黨涂𧫴申大叫「搞錯」，梁君彥隨即要求他離場，並宣布暫停會議。

會議約於12時15分復會，梁君彥表示，經考慮後決定酌情批准許智峯再次宣讀其口頭質詢的問題。

容海恩質疑政府能否確保選舉公平

午後，容海恩動議休會待續，討論政府能否確保區議會選舉順利舉行。容海恩表示，近日暴力示威持續，發生不少針對候選人的暴力事件，加上多處出現堵路情況，嚴重影響交通，質疑政府能否確保公平、公正地舉行選舉，令選民投票時不受威嚇。

不少建制派議員質疑在目前的暴力事件下，區選是否仍然公平公正，他們強調有候選人宣傳時遭襲擊，亦有候選人辦事處被搗亂。民建聯周浩鼎表示，不少候選人收到選舉威嚇，更有大量建制派候選人的辦事處遭破壞，合共約100次。他稱有市民對此感擔憂，若他們支持那些候選人會否有同樣後果。他指雖然不少市民擔憂選舉當日的安全問題，但強調不應向黑色暴力低頭。

立法會召開大會會議，官員回應議員質詢。（資料圖片/歐嘉樂攝）

區諾軒指暴力問題源於政府漠視意見

有民主派議員認為政府漠視和平遊行的訴求，引發社會的暴力問題不斷升級，令區選受到很大威脅。立法會議員區諾軒稱，建制派不斷表示受到選舉威嚇，「難道在民主派陣營沒有發生嗎？」他稱民主派有候選人更遭意見不合人士咬甩耳仔，重申暴力問題的根源在於政府漠視意見，不斷在天秤一邊加注碼。

立法會主席梁君彥提早一小時休會，明天續會。